PSV heeft geen kind aan AZ en wint na hattrick van Guus Til met 1-5

PSV-aanvaller Guus Til
Foto: © Imago
9 november 2025, 18:37

PSV heeft zondagavond een relatief eenvoudige overwinning geboekt op bezoek bij AZ. De Eindhovenaren begonnen fantastisch aan de wedstrijd en stonden al na dertig minuten op een 0-3 voorsprong. Die ruime voorsprong gaven ze niet meer weg: uiteindelijk werd het 1-5 en kroonde Guus Til zich met een hattrick tot man van de wedstrijd.

PSV schoot werkelijk uit de startblokken in Alkmaar en begon uiterst scherp. Mauro Junior was daar een goed voorbeeld van: hij was alert toen doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro Kees Smit wilde inspelen en onderschepte de zwakke pass. Vervolgens rondde de sterk spelende Braziliaan koelbloedig af en zette PSV al na vier minuten op voorsprong.

AZ ging voorzichtig voetballen na die vroege tegenslag en kreeg geen grip op PSV, dat tien minuten later de marge verdubbelde. Na een fraaie aanval kon Guus Til voor een leeg doel scoren. Eerst leek het doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd te worden, maar na ingrijpen van VAR Pol van Boekel werd de treffer toch goedgekeurd. Een droomstart voor de ploeg van Peter Bosz in het AFAS Stadion.

AZ van Maarten Martens, de laatste weken in goede vorm, kreeg geen kans om zichzelf te herpakken. PSV bleef goed voetballen en kwam voortdurend eenvoudig onder de druk van AZ uit. Na een half uur stond het al 0-3 in Alkmaar. Opnieuw was het Til die trefzeker was, na een schitterende individuele actie. De ‘gelegenheidsspits’ bewees andermaal hoe belangrijk hij is voor PSV.

Blunder Kovar
Er leek geen vuiltje aan de lucht voor PSV, want AZ had nog geen schot op doel gelost. Alles veranderde toen doelman Matej Kovár zich verkeek op een afstandsschot van Sven Mijnans en daarmee verantwoordelijk was voor de 1-3 van AZ.

Zo goed PSV begon in de eerste helft, zo matig begon de ploeg van Peter Bosz aan de tweede helft. AZ drong PSV bij vlagen terug, maar kwam niet tot grote kansen. Toen PSV voor het eerst gevaarlijk werd op de helft van de Alkmaarders, was het echter direct raak. Joey Veerman kon vrij uithalen op de rand van het strafschopgebied, en die ruimte met je Veerman niet geven. De spelverdeler van PSV schoot fraai binnen en brak daarmee definitief het verzet van AZ.

Het leek er lang op dat de treffer van Veerman het slotakkoord van de wedstrijd zou zijn, maar in de slotfase prikte PSV er nog een bij. Guus Til maakte met een goede kopbal een hattrick en kroonde zich op die manier tot de absolute man van de wedstrijd.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.562 Reacties
1.140 Dagen lid
18.908 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

PSV gaf even voetballes. 😉

descheids
641 Reacties
52 Dagen lid
973 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

De landskampioen domineert de eredivisie. Je kan er 1-1 tegen gelijkspelen, maar PSV legt AZ simpel over de knie met CL niveau spel.Til is ook een rasechte PSV'er met weer eens een hattrick. Mooi om te zien dat na zijn verschillende clubs hij nu eindelijk zijn thuis heeft gevonden. PSV weer heersend bovenaan en geen enkele club die in de buurt komt met dit niveau voetbal. Het AZ stadion was snel leeg net als de kuip na de 2-3 eerder dit jaar.

PSV bril!
215 Reacties
283 Dagen lid
609 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Had wel wat meer weerstand verwacht. Wel lekker voor doelsaldo, misschien na go Ahead -feyenoord de koppositie. Maar ja, op doelsaldo stelt dat niet zoveel voor natuurlijk.

descheids
641 Reacties
52 Dagen lid
973 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ik denk dat de landskampioen gewoon vreselijk goed was. Niemand in de eredivisie komt daar bij in de buurt.

21
123 Reacties
3 Dagen lid
186 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@PSV bril! Het zal een spannende strijd worden.. PSV zeer sterk laatste weken, gefeliciteerd toch weer een prachtige overwinning.

Marc Overtwix
91 Reacties
1 Dag lid
120 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril! Had ik ook wel verwacht van AZ. Mooi resultaat van psv en goed aan het doelsaldo gewerkt, proficiat! Is een mooie strijd tussen de nummers 1 en 2 van de eredivisie!

Arena
1.386 Reacties
90 Dagen lid
3.146 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Psv is goed bezig. Ik verwacht dat de ploeg de koppositie straks stevig in handen gaat hebben. Bosz is dé trainer van het moment.

12deman
706 Reacties
133 Dagen lid
591 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden weer een dialoog wat eigenlijk een monoloog is. Zzzzzzzzzxzz

Willemklein1950
155 Reacties
620 Dagen lid
1.080 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids ???

21
123 Reacties
3 Dagen lid
186 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het zal een spannende strijd worden tussen Feyenoord en PSV die wel vaker van stuivertje gaan wisselen dit seizoen. De rest is afgehaakt. Ondanks dat AZ kansloos verliest zie ik ze wel gemakkelijk 3e worden.

PSV bril!
215 Reacties
283 Dagen lid
609 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 idd, denk dat het een blessure dingetje gaat worden wat bepalend word. Maar PSV heeft wel laten zien dat ze het kunnen opvangen. Maar als Saibari er niet is, zoals bij Africa Cup, dan even zien hoe het loopt...

Marc Overtwix
91 Reacties
1 Dag lid
120 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@PSV bril! Dat zou inderdaad zomaar de doorslag kunnen geven. Maar PSV heeft een sterke selectie. Als je bijvoorbeeld een speler als Pepi op de bank hebt zitten, is dat wel heerlijk wisselen.

21
123 Reacties
3 Dagen lid
186 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

PSV heeft toch nog een voorsprong op Feyenoord en haalt elke jaar CL. Feyenoord speelde in 3 jaar tijd 2 keer in het miljoenenbal en zal hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen voor de 3e keer in 4 jaar tijd zich weer melden. Waardoor de verschillen nog kleiner worden en de komende jaren psv en Feyenoord de dienst uitmaken in Nederland.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

AZ - PSV

AZ
1 - 5
PSV
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (22 dec. 1997)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
11
5
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

