PSV heeft geen kind aan AZ en wint na hattrick van Guus Til met 1-5

PSV heeft zondagavond een relatief eenvoudige overwinning geboekt op bezoek bij AZ. De Eindhovenaren begonnen fantastisch aan de wedstrijd en stonden al na dertig minuten op een 0-3 voorsprong. Die ruime voorsprong gaven ze niet meer weg: uiteindelijk werd het 1-5 en kroonde zich met een hattrick tot man van de wedstrijd.

PSV schoot werkelijk uit de startblokken in Alkmaar en begon uiterst scherp. Mauro Junior was daar een goed voorbeeld van: hij was alert toen doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro Kees Smit wilde inspelen en onderschepte de zwakke pass. Vervolgens rondde de sterk spelende Braziliaan koelbloedig af en zette PSV al na vier minuten op voorsprong.

AZ ging voorzichtig voetballen na die vroege tegenslag en kreeg geen grip op PSV, dat tien minuten later de marge verdubbelde. Na een fraaie aanval kon Guus Til voor een leeg doel scoren. Eerst leek het doelpunt vanwege buitenspel afgekeurd te worden, maar na ingrijpen van VAR Pol van Boekel werd de treffer toch goedgekeurd. Een droomstart voor de ploeg van Peter Bosz in het AFAS Stadion.

AZ van Maarten Martens, de laatste weken in goede vorm, kreeg geen kans om zichzelf te herpakken. PSV bleef goed voetballen en kwam voortdurend eenvoudig onder de druk van AZ uit. Na een half uur stond het al 0-3 in Alkmaar. Opnieuw was het Til die trefzeker was, na een schitterende individuele actie. De ‘gelegenheidsspits’ bewees andermaal hoe belangrijk hij is voor PSV.

Blunder Kovar

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor PSV, want AZ had nog geen schot op doel gelost. Alles veranderde toen doelman Matej Kovár zich verkeek op een afstandsschot van Sven Mijnans en daarmee verantwoordelijk was voor de 1-3 van AZ.

Zo goed PSV begon in de eerste helft, zo matig begon de ploeg van Peter Bosz aan de tweede helft. AZ drong PSV bij vlagen terug, maar kwam niet tot grote kansen. Toen PSV voor het eerst gevaarlijk werd op de helft van de Alkmaarders, was het echter direct raak. Joey Veerman kon vrij uithalen op de rand van het strafschopgebied, en die ruimte met je Veerman niet geven. De spelverdeler van PSV schoot fraai binnen en brak daarmee definitief het verzet van AZ.

Het leek er lang op dat de treffer van Veerman het slotakkoord van de wedstrijd zou zijn, maar in de slotfase prikte PSV er nog een bij. Guus Til maakte met een goede kopbal een hattrick en kroonde zich op die manier tot de absolute man van de wedstrijd.