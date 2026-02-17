Live voetbal

Enorme plottwist in Marseille: Medhi Benatia blijft tóch aan

Mehdi Benatia, de technisch directeur van Olympique Marseille
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
17 februari 2026, 11:51   Bijgewerkt: 13:18

Medhi Benatia zorgt dinsdag voor een nieuwe ontwikkeling in de chaos rond Olympique Marseille. Twee dagen nadat hij aankondigde op te zullen stappen als technisch directeur, maakt de club bekend dat de Marokkaan voorlopig tóch aanblijft.

Het rommelt gigantisch bij Marseille, de werkgever van Jeffrey de Lange, Quinten Timber en Igor Paixão. Vorige week, enkele dagen na de zware 5-0 nederlaag in de kraker tegen Paris Saint-Germain, maakte de club bekend per direct afscheid te nemen van trainer Roberto De Zerbi. Zijn voormalige assistent Jacques Abardonado werd daarop doorgeschoven naar de positie van interim-trainer.

Artikel gaat verder onder video

Met Abardonado op de bank leek L'OM afgelopen zaterdag op weg naar een thuiszege op RC Strasbourg. Door treffers van Mason Greenwood en Amine Gouiri leidde Marseille twintig minuten voor tijd nog met 2-0, maar de bezoekers forceerden even later een aansluitingstreffer via Sebastian Nanasi en maakten in de zevende minuut van de blessuretijd alsnog gelijk, toen Joaquín Panichelli een strafschop verzilverde. Benatia kondigde een dag later via Instagram aan dat hij zou opstappen.

Dinsdag maakt Olympique Marseille in een korte verklaring echter bekend dat Benatia tot juni in functie zal blijven, zo meldt onder meer RMC Sport. De bij de fans onder vuur liggende voorzitter, Pablo Longoria, krijgt op zijn beurt geen zeggenschap meer over alle sportieve zaken. De Amerikaanse clubeigenaar Frank McCourt, reist naar verwachting dinsdag nog af naar Zuid-Frankrijk. In een persverklaring laat McCourt weten: "Als eigenaar kom ik naar Marseille en neem ik opnieuw mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de club gefocust blijft op de doelstellingen: kwalificatie voor de Champions League en goede prestaties in de Coupe de France. Onder leiding van Medhi Benatia zal de aanstelling van de nieuwe trainer spoedig bekend worden gemaakt. Mijn ambities met de club blijven onveranderd."

➡️ Meer Olympique Marseille nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa

'Nieuwe kans dient zich aan voor Hadj Moussa in de Bundesliga'

  • za 14 februari, 12:36
  • 14 feb. 12:36
  • 1
Quinten Timber

Timber krijgt nieuwe coach: Olympique Marseille ontslaat hoofdtrainer

  • wo 11 februari, 08:14
  • 11 feb. 08:14
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

M. Benatia

M. Benatia
Leeftijd: 38 jaar (17 apr. 1987)

Meer info

Stand Ligue 1 2025/2026

Ligue 1
GS
DS
PT
2
Paris SG
22
30
51
3
Lyon
22
16
45
4
Marseille
22
19
40
5
Lille
22
4
34
6
Rennes
22
-1
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel