Medhi Benatia zorgt dinsdag voor een nieuwe ontwikkeling in de chaos rond Olympique Marseille. Twee dagen nadat hij aankondigde op te zullen stappen als technisch directeur, maakt de club bekend dat de Marokkaan voorlopig tóch aanblijft.

Het rommelt gigantisch bij Marseille, de werkgever van Jeffrey de Lange, Quinten Timber en Igor Paixão. Vorige week, enkele dagen na de zware 5-0 nederlaag in de kraker tegen Paris Saint-Germain, maakte de club bekend per direct afscheid te nemen van trainer Roberto De Zerbi. Zijn voormalige assistent Jacques Abardonado werd daarop doorgeschoven naar de positie van interim-trainer.

Artikel gaat verder onder video

Met Abardonado op de bank leek L'OM afgelopen zaterdag op weg naar een thuiszege op RC Strasbourg. Door treffers van Mason Greenwood en Amine Gouiri leidde Marseille twintig minuten voor tijd nog met 2-0, maar de bezoekers forceerden even later een aansluitingstreffer via Sebastian Nanasi en maakten in de zevende minuut van de blessuretijd alsnog gelijk, toen Joaquín Panichelli een strafschop verzilverde. Benatia kondigde een dag later via Instagram aan dat hij zou opstappen.

Dinsdag maakt Olympique Marseille in een korte verklaring echter bekend dat Benatia tot juni in functie zal blijven, zo meldt onder meer RMC Sport. De bij de fans onder vuur liggende voorzitter, Pablo Longoria, krijgt op zijn beurt geen zeggenschap meer over alle sportieve zaken. De Amerikaanse clubeigenaar Frank McCourt, reist naar verwachting dinsdag nog af naar Zuid-Frankrijk. In een persverklaring laat McCourt weten: "Als eigenaar kom ik naar Marseille en neem ik opnieuw mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de club gefocust blijft op de doelstellingen: kwalificatie voor de Champions League en goede prestaties in de Coupe de France. Onder leiding van Medhi Benatia zal de aanstelling van de nieuwe trainer spoedig bekend worden gemaakt. Mijn ambities met de club blijven onveranderd."