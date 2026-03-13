Dick Schreuder tempert verwachtingen bij NEC: 'We moeten realistisch zijn'

13 maart 2026, 17:45   Bijgewerkt: 17:53
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen | Content Creator

Dick Schreuder leeft op een roze wolk met NEC. De Nijmeegse club bereikte onlangs de bekerfinale en staat momenteel derde in de Eredivisie, waardoor Europees voetbal lonkt. De trainer van NEC waakt er echter voor om te vroeg van stapel te lopen, want hij ziet nog genoeg obstakels op de weg.

In gesprek met verslaggever Sander Kamphof van FCUpdate benadrukt Schreuder dat er in Nijmegen geen ruimte is voor overmoed. "Het is duidelijk dat wij volop in de strijd zitten, maar we moeten ook realistisch zijn. FC Twente komt sterk terug en heeft het met de trainer (John van den Brom, red.) erg goed voor elkaar. Ajax heeft nu weer een trainerswissel, AZ komt eraan. Dit zijn allemaal ploegen die mee kunnen doen, en dan praat ik nog niet eens over sc Heerenveen en FC Utrecht."

De coach van NEC wijst daarnaast naar het lastige programma dat zijn ploeg te wachten staat. "Wij weten daardoor dat het niet makkelijk wordt. We krijgen nu PSV-uit, dan Heerenveen-thuis. En we krijgen nog meer ploegen die om ons heen staan", doelt hij op clubs als Feyenoord en FC Twente.

'Ik kom eigenlijk niet in de stad'

Ondanks de sterke prestaties van NEC en het groeiende enthousiasme van de supporters, houdt Schreuder het hoofd koel. Hij merkt zelf niet zoveel van hoe het in de stad leeft: "Ik kom namelijk eigenlijk niet in de stad. Of dat bewust is? Ja, misschien. Ik kom gewoon naar mijn werk en ga daarna weer naar huis. Ik krijg het dus niet echt mee, maar ik hoort het wel om mij heen."

Alfred Schreuder naar Duitsland

Hoewel het in Nijmegen de laatste weken voornamelijk over het succes van Dick Schreuder en NEC gaat, stond deze week juist zijn broer Alfred Schreuder in het middelpunt van de belangstelling. De voormalig Ajax-trainer gaat aan de slag als assistent van bondscoach Julian Nagelsmann bij Duitsland, iets wat voor de coach van NEC niet als een verrassing kwam.

"Ik wist het natuurlijk al, want dit is niet iets van vandaag. Alfred en Julian Nagelsmann hebben een hele goede band. Op het moment dat Nagelsmann naar Duitsland ging, is er wel vaker contact geweest. Toen gebeurde het niet, maar nu gaat hij het wel doen. Voor hem is dat leuk, maar ik juich voor Nederland. Daar is geen enkele discussie over."

Zie je NEC dit seizoen in de top drie eindigen?

Laden...
277 stemmen

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Geweldig seizoen en ditto voetbal. NEC kan zeker de 3e plek behalen. Misschien wel 2e als Feyenoord verder wegzakt. Benieuwd welke club Dick Schreuder gaat trainen. Ajax? Misschien wel Feyenoord?

PSV - NEC

PSV
18:45
N.E.C.
Wordt gespeeld op 14 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Dick Schreuder

Dick Schreuder
N.E.C.
Team: NEC
Functie: Coach
Leeftijd: 54 jaar (2 aug. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

