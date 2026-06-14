Het Nederlands elftal heeft in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Japan vooralsnog moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Dat de afstemming nog niet optimaal is, bewijst een moment in de 41ste minuut wel.

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Nederland heeft een optisch overwicht tegen Japan en kreeg ook de beste kansen van de eerste helft. Donyell Malen vuurde in de openingsfase op de vuisten van Zion Suzuki en na ruim een halfuur zette de spits de doelman van Japan opnieuw aan het werk. Halverwege staat er een 0-0 tussenstand op het scorebord.

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Oranje is tot dusver duidelijk zoekende en hanteert vaak een te traag tempo. Dat zorgde op slag van rust voor irritatie bij Ryan Gravenberch: de middenvelder wilde tussen de linies aangespeeld worden door Jan Paul van Hecke, maar de centrumverdediger koos eerst voor een balletje op Frenkie de Jong en daarna een pass opzij naar Virgil van Dijk.

Die beslissing van Van Hecke zorgde voor grote onvrede bij Gravenberch: de middenvelder sloeg verontwaardigd zijn armen in de lucht en wees zijn ploeggenoot op de ruimte die voor hem lag.

Gravenberch werd in de eerste 45 minuten sowieso maar weinig in stelling gebracht. De middenvelder van Liverpool had slechts dertien balcontacten. Daarmee had van de Nederlandse spelers alleen doelman Bart Verbruggen minder aanrakingen (twaalf). Ter vergelijking: centrumverdedigers Virgil van Dijk en Van Hecke hadden respectievelijk 76 en 69 balcontacten.