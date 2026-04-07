Tsjechië terug op het WK: na 20 jaar afwezigheid lonkt nieuw hoofdstuk

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Tsjechië, dat na twintig jaar afwezigheid zijn rentree maakt op het hoogste niveau.

De Tsjechen dwongen hun WK-ticket op spectaculaire wijze af via de play-offs. Na zenuwslopende strafschoppenseries tegen Ierland en Denemarken keert het land voor het eerst sinds 2006 terug op het wereldtoneel. De vraag is nu: kan Tsjechië direct weer impact maken?

Koubek moet Tsjechië nieuw leven inblazen

De man die deze wederopstanding moet leiden is Miroslav Koubek. De ervaren trainer werd pas eind 2025 aangesteld, maar drukte meteen zijn stempel met twee cruciale zeges in de play-offs.

Koubek, voormalig doelman van Sparta Praag, heeft ruimte ervaring als clubtrainer in Tsjechië, onder meer bij Viktoria Plzen (drie periodes) en Slavia Praag. Zijn aanstelling volgde na een pijnlijke nederlaag tegen de Faeröer, die zijn voorganger Ivan Hasek fataal werd.

Programma WK 2026: zware groep wacht

Tsjechië is ingedeeld in Groep A, met onder meer gastland Mexico. Twee van de drie wedstrijden worden midden in de nacht gespeeld voor de Tsjechische tv-kijker (Nederlandse en Tsjechische tijd zijn gelijk).

Speelschema Tsjechië (Groep A):

12 juni - 04:00 uur: Zuid-Korea - Tsjechië in Guadalajara

18 juni - 18:00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika in Atlanta

25 juni - 03:00 uur: Tsjechië - Mexico in Mexico-Stad

WK-historie: rijke erfenis, lange stilte

Hoewel Tsjechië zelf nog niet heel lang onder die naam opereert, kent het land een rijke WK-historie als het voormalige Tsjecho-Slowakije. Tweemaal werd de finale bereikt: in 1934 en 1962, beide keren eindigend als runner-up.

Legendes als Oldrich Nejedly drukten hun stempel op die successen. Nejedly werd topscorer van het WK 1934 en is nog altijd recordhouder van zijn land met zeven WK-doelpunten.

De laatste deelname dateert van 2006, toen Tsjechië sterk begon met een overwinning op de Verenigde Staten, maar uiteindelijk in de groepsfase strandde na nederlagen tegen Ghana en Italië.

Bekende namen bij Tsjechië

De huidige selectie combineert ervaring met aanvallende kwaliteit. Absolute blikvanger is Patrik Schick, die met zijn doelpunten van onschatbare waarde was in de play-offs en geldt als het belangrijkste wapen in de aanval.

PSV-doelman Matej Kovár loodste Tsjechië tweemaal door een penaltyserie, terwijl Tomás Soucek van West Ham United ook tot de bekendere namen behoort. De meerderheid van de spelersgroep is actief in Tsjechië.

Kan Tsjechië meteen verrassen?

De terugkeer op het WK is al een prestatie op zich, maar de ambities reiken verder. Met een rijke historie in het achterhoofd en een team dat veerkracht heeft getoond in de kwalificatie, is Tsjechië geen eenvoudige tegenstander. De loting voor de groepsfase biedt zeker kansen om de knock-outfase te bereiken.