Wytse van der Goot diep geschokt tijdens wedstrijd van Ajax: ‘Verschrikkelijk’

23 mei 2026, 17:21
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Wytse van der Goot heeft deze week in een podcast van De Telegraaf gesproken over zijn ontwikkeling als voetbalcommentator. Hij noemt het beslissende doelpunt van Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League tegen Ajax in 2019 ‘een sleutelmoment’ in zijn carrière.

Ajax stevende in het seizoen 2018/19 af op de finale van de Champions League. De Amsterdammers hadden het heenduel met Tottenham Hotspur in de halve finale met 0-1 gewonnen en leidden in de return bij rust zeer comfortabel met 2-0.

Vanaf de 55ste minuut ging het echter compleet mis voor Ajax. Lucas Moura scoorde drie keer voor de Engelsen, waaronder in de 96ste minuut van de wedstrijd (2-3). Daardoor stootte niet Ajax maar Tottenham Hotspur door naar finale van de Champions League.

Van der Goot verzorgde het commentaar bij Ziggo Sport in de voor Ajax dramatisch verlopen halve finale. De commentator liet na de beslissende treffer van Lucas Moura een lange stilte vallen, die uiteindelijk liefst achttien seconden duurde.

“Dit tegen Spurs was een sleutelmoment”, zegt Van der Goot in gesprek met verslaggever Pim Sedee. “In positieve zin?”, vraagt de journalist, die daar nog aan toevoegt: “Omdat je als het ware een gevoel van collectieve rouw…”,

“Zeker. Ja”, bevestigt Van der Goot. “Dat heb ik nog nooit meegemaakt in een stadion. En ik vond dat er niks was dat ik op dat moment kon zeggen wat het beter zou maken dan dat geluid dat gewoon uitviel in het stadion.”

“Je had die 3.500 Spurs-supporters en de overige 50.000: het was echt bizar”, vervolgt de commentator. “De Ajax-fans waren al feest aan het vieren, die waren al op hun telefoon tickets aan het boeken naar Madrid (waar de finale plaatsvond, red.). Het stond 2-0 bij rust. Het ging gebeuren! Het was aftellen. En dan hoor je een bal tegen het net gaan en hoor je de geluidsknop dichtgaan. Ik heb dat nooit gehoord en ik denk niet dat ik het ooit nog ga horen. En volgens mij hebben we dat met z’n allen kunnen horen, omdat ik m’n bek hield.”

Van der Goot merkte in het stadion dat het sentiment gaandeweg kantelde. “Die angst hing al een beetje rond, want het was al 2-1 en 2-2 geworden en Spurs drongen aan. Er kwamen verdedigers bij, aanvallers gingen ervan af. Maar precies op het moment dat die goal niet meer leek te vallen…”

“Alles viel precies goed voor Lucas en Spurs. Dat is voor Ajacieden een verschrikkelijk moment, maar sportief gezien is dat wel voetbal. En dat maakt het ook wel heel voetbalwaardig. Laat ik het niet mooi noemen, maar het is wel wat die sport zo mooi maakt”, besluit hij.

