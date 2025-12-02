Ronald de Boer heeft geen goed woord over voor de vuurwerkactie tijdens de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen. De jeugdtrainer van Ajax spreekt van een ‘schandelijke’ actie en stelt voor om fans alleen nog via een gezichtsscan toe te laten.

In gesprek met VoetbalPrimeur plaatst De Boer de gebeurtenissen van zondag in perspectief. “Er zijn wel meerdere momenten geweest in de geschiedenis van Ajax waar je niet trots op bent. Ik bedoel: het staafincident — daar stond ik zelfs op het veld. Maar dit soort dingen horen ook in dat rijtje thuis: schande, triestheid, treurigheid, woede… al dat soort dingen komen naar boven. Ja, het is één en al drama, vind ik.”

De Boer zat zelf in het stadion, in een lounge. “Ik was met Wesley Sneijder en Louis van Gaal. We waren in de Champions Lounge en daar ga je er goed voor zitten. Je weet ook waar Ajax op dit moment staat en ook nog eens hoe belangrijk het was, omdat bepaalde concurrenten punten verloren hadden. Je denkt: je kan een goede stap zetten, kijken of die weg omhoog ingeslagen kan worden. En dan word je zó verstoord door je eigen fans. Daar heb ik geen woorden voor, dat is in mijn ogen echt schandelijk.”

'Dit zijn geen Ajax-fans'

Volgens De Boer zijn de daders ‘geen fans’. “Waar het mij ook nog eens om gaat: je doet eerst die actie — nummer één, daar sta ik totaal niet achter, maar oké, dat gebeurt. Daarna wordt expliciet gezegd: als er weer vuurwerk op het veld wordt gegooid, wordt de wedstrijd gestaakt. Ja, waar zitten dan je hersenen op dat moment? Ga je dan denken: ah, ik ga mijn eigen spelletje spelen, een beetje egocentrisch zijn, die andere 55.000 mensen kunnen de pot op?”

“Ik heb beelden gezien van mensen met hun kinderen die ernaar uitkeken… En mensen beseffen ook niet, die mafketels… Ik heb bijvoorbeeld een vriend die 200 euro per stoel betaalt, en die neemt een vriend mee die ook 200 euro betaalt. Die komt een uur rijden vanuit het zuiden naar Amsterdam toe. En deze wedstrijd wordt nu dus zonder publiek gespeeld, dinsdag. Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Daar kan ik zo kwaad om worden.”

“Mijn ouders hebben mij bepaalde normen en waarden meegegeven, maar ik denk dat deze mensen dat niet hebben gehad”, aldus De Boer, die de actie niet kan begrijpen “Welk statement willen ze maken? Achteraf hoor je dat het om een supporter gaat, een fanatieke F-side-supporter. Die willen ze eren. Nou, eren prima, maar doe het dan op een respectvolle manier naar iedereen toe. Ze hebben een chaos gecreëerd en het was gewoon gevaarlijk. Dus ja, één en al onbezonnenheid, gewoon ridicuul.”

'Gezichtsscan nodig'

Wat is volgens De Boer de oplossing? “Toevallig zit een vriend van mij in het FaceID-project. Ik denk dat we daar naartoe moeten. Gewoon met een scan: anders kom je niet in. Daar zitten geloof ik een miljoen punten in en je kunt het niet ontwijken. Dus jij bent het, of iemand anders. En als je geen rechtvaardig kaartje hebt, mag je niet binnen. Heb je bij wijze van spreken een strafblad, kom je niet binnen. En zo moet het gewoon gebeuren, want als je je niet kan gedragen, hoor je niet in het stadion thuis.”