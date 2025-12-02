TERUGLEZEN: Ajax wint voor het eerst onder Fred Grim

Live voetbal

Ajax - FC Groningen
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
2 december 2025, 16:17

De overige 85 minuten van de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt dinsdagmiddag om 14.30 uur uitgespeeld. Het duel werd zondagavond al na vijf minuten gestaakt door al het vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechter Bas Nijhuis wilde na een onderbreking het duel nog hervatten, maar toen er opnieuw vuurwerk op het veld gegooid werd besloot de arbiter definitief te staken. Het duel wordt afgewerkt in een leeg stadion. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Ajax - FC Groningen!

Voor zowel Ajax als FC Groningen is een driepunter ontzettend belangrijk. De Amsterdammers zijn dramatisch in vorm; in de laatste vijf officiële duels werd er alleen een punt gepakt in eigen huis tegen sc Heerenveen, verder werd er enkel verloren. Met de noorderlingen treft Ajax een ploeg die er de laatste weken ook niet zo lekker meer in zit. Groningen wist al vier wedstrijden op rij niet te winnen.

LIVE Eredivisie: Ajax - FC Groningen

10m geleden

16:20

AFGELOPEN - Ajax wint van FC Groningen

Het is afgelopen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax wint met 2-0 van FC Groningen door treffers van Mika Godts en Aaron Bouwman.

16m geleden

16:14

90' - Drie minuten extra tijd

De minimale extra tijd in de tweede helft is drie minuten.

16m geleden

16:14

90' - Bijna een treffer voor debutant Nash

Taylor wordt vrijgespeeld in de zestien en ziet Nash, de debutant weet echter niet te scoren.

20m geleden

16:10

🔄 86' - Dubbele wissel bij Ajax

Grim voert een dubbele wissel door en brengt daarbij een debutant. Nash komt in de ploeg voor Godts, terwijl Weghorst wordt vervangen door Dolberg. 

23m geleden

16:07

83' - Rosa met het schot

Rosa onderneemt een doelpoging in de korte hoek, maar het is Vaessen die met zijn voeten redding brengt. 

25m geleden

16:05

🔄 81' - Dubbele wissel FC Groningen

Eggens en Seuntjens komen in de ploeg voor Schreuders en Van Bergen.

27m geleden

16:02

🔄 79' - Dubbele wissel bij Ajax

Steur en Fitz-Jim komen in de ploeg voor Klaassen en Gloukh.

28m geleden

16:02

78' - FC Groningen zet aan

FC Groningen zet aan voor een slotoffensief. Van der Werff neemt Jaros met een hard schot onder vuur, maar de doelman kan pareren. 

29m geleden

16:01

77' - Janse vuurt op Jaros

Janse probeert het namens FC Groningen met een schot van afstand, maar Jaros kan eenvoudig overtikken. Wat rest is een corner die niets oplevert. 

29m geleden

16:00

76' - Ajax wat sterker laatste minuten

Ajax is de voorbije minuten wat sterker aan het worden terwijl FC Groningen minder snel tot kansen komt. 

35m geleden

15:55

71' - Wijndal heeft de lolbroek aan

Wijndal heeft overduidelijk de lolbroek aan en besluit om het publiek, dat er natuurlijk niet is, te bedanken. 

36m geleden

15:54

🔄 70' - Wissels bij Ajax en FC Groningen

Wijndal wordt bij Ajax vervangen door Rosa, tegelijkertijd brengt FC Groningen Van der Werff voor Taha en Mercera voor Rente.

40m geleden

15:50

66' - Weghorst schuift voorlangs

Klaassen neemt de vrije trap snel, waarna Weghorst met het schot komt. Zijn poging gaat maar ternauwernood naast. 

42m geleden

15:47

🟨 64' - Gele kaart Bouwman

Bouwman ontvangt de gele kaart van Nijhuis na een stevige overtreding op Van Bergen.

45m geleden

15:44

⚽ 60' - GOAL AJAX!

Uit de daaropvolgende corner komt Ajax op 2-0 via Bouwman. De achttienjarige verdediger loopt slim weg bij Peersman en de tweede treffer tegen de touwen schiet. 

Militairen Marco van Basten

Marco van Basten vreest dat er militairen nodig zijn in voetbalstadions

  • Gisteren, 22:35
  • Gisteren, 22:35
Bas Nijhuis te gast bij Vandaag Inside

Nijhuis, live bij VI, hard aangepakt na Ajax - FC Groningen

  • Gisteren, 22:12
  • Gisteren, 22:12
Rook/Nijhuis

Rookmachine verrast Bas Nijhuis tijdens uitzending Vandaag Inside

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
Docker
249 Reacties
15 Dagen lid
611 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb er maar weinig vertrouwen in. De opstelling vind ik al niet naar behoren. En ik krijg steeds meer de indruk dat grim het allemaal ook niet weet.

21
431 Reacties
26 Dagen lid
1.048 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker Zie je het somber in?

Derk62
20 Reacties
845 Dagen lid
40 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Hoop dat de puntjes mee gaan naar het noorden

21
431 Reacties
26 Dagen lid
1.048 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is een hele belangrijke wedstrijd in Amsterdam. Dit zal wel een boost geven voor de winnaar.. wordt in ieder geval een leuke spannende wedstrijd!

Vriendje Stokvis
1.583 Reacties
439 Dagen lid
8.422 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

. Mag hopen dat ze nu eens een keer punten in mindering krijgen . Te gek woorden dit.

21
431 Reacties
26 Dagen lid
1.048 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis het is wachten tot er gewonden vallen. De F-Side maar dicht houden tijdens de aankomende klassieker zal een terechte straf zijn.

Derk62
20 Reacties
845 Dagen lid
40 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Staken, 0-3

Marius Molog
2 Reacties
847 Dagen lid
14 Likes
Marius Molog
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie is in vredesnaam Tum?

Painter
2 Reacties
798 Dagen lid
0 Likes
Painter
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het hele vak ontruimen en nooit meer toe laten Die lui noemen zich supporters

Geus
182 Reacties
975 Dagen lid
710 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze durven die wedstrijd niet eens te spelen. Top 2 gaat het op deze manier niet worden! Camera's genoeg, gezichten zijn makkelijk te herkennen! Aanpakken!!

dilima1966
2.846 Reacties
904 Dagen lid
15.761 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Helemaal voor niets naar Amsterdam gereisd de enige oplossing is hier voor gehele f side niet toelaten komende 6 wedstrijden zowel uit als thuis

ERIMIR
4.065 Reacties
513 Dagen lid
38.769 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik zou ze een permanent stadionverbod opleggen. De f-side houdt op deze manier zich bezig met crimineel gedrag.

dilima1966
2.846 Reacties
904 Dagen lid
15.761 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ERIMIR. Het is al langer een probleem met de harde kern ook bij andere clubs

K. Daffie
142 Reacties
819 Dagen lid
850 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Daar heb je gelijk in. Maar een reactie zoals van ADO Den Haag vind ik wel op zijn plaats.

Dexi
513 Reacties
821 Dagen lid
4.649 Likes
Dexi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

TUM ligt naast PICORNIE en grijnst: "Kijk nou, een volledig vuurwerkcircus voor mij, en ze hebben de wedstrijd gestaakt! Wat een eerbetoon." PICORNIE zucht en schudt zijn hoofd: "Ach, kind toch. Een staking? Wij vochten tenminste nog tegen de vijand! Deze generatie zet onze eigen club voor schut en ruilt onze strijd in voor lege tribunes."

Joost55
72 Reacties
1.053 Dagen lid
198 Likes
Joost55
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach een beetje sfeer in het stadion kan geen kwaad maar nee met zijn alle weer janken. Met die Perez voorop omdat meneertje geen functie bij Ajax kreeg na zijn voetbal loopbaan is hij zo zuur. Triest geval.

Jan Breeuwsma
1 Reactie
92 Dagen lid
1 Like
Jan Breeuwsma
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik verwacht sportief vuurwerk op het veld!!

Docker
249 Reacties
15 Dagen lid
611 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb er maar weinig vertrouwen in. De opstelling vind ik al niet naar behoren. En ik krijg steeds meer de indruk dat grim het allemaal ook niet weet.

21
431 Reacties
26 Dagen lid
1.048 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker Zie je het somber in?

Derk62
20 Reacties
845 Dagen lid
40 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Hoop dat de puntjes mee gaan naar het noorden

21
431 Reacties
26 Dagen lid
1.048 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is een hele belangrijke wedstrijd in Amsterdam. Dit zal wel een boost geven voor de winnaar.. wordt in ieder geval een leuke spannende wedstrijd!

Vriendje Stokvis
1.583 Reacties
439 Dagen lid
8.422 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

. Mag hopen dat ze nu eens een keer punten in mindering krijgen . Te gek woorden dit.

21
431 Reacties
26 Dagen lid
1.048 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

@Vriendje Stokvis het is wachten tot er gewonden vallen. De F-Side maar dicht houden tijdens de aankomende klassieker zal een terechte straf zijn.

Derk62
20 Reacties
845 Dagen lid
40 Likes
Derk62
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Staken, 0-3

Marius Molog
2 Reacties
847 Dagen lid
14 Likes
Marius Molog
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wie is in vredesnaam Tum?

Painter
2 Reacties
798 Dagen lid
0 Likes
Painter
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het hele vak ontruimen en nooit meer toe laten Die lui noemen zich supporters

Geus
182 Reacties
975 Dagen lid
710 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze durven die wedstrijd niet eens te spelen. Top 2 gaat het op deze manier niet worden! Camera’s genoeg, gezichten zijn makkelijk te herkennen! Aanpakken!!

dilima1966
2.846 Reacties
904 Dagen lid
15.761 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Helemaal voor niets naar Amsterdam gereisd de enige oplossing is hier voor gehele f side niet toelaten komende 6 wedstrijden zowel uit als thuis

ERIMIR
4.065 Reacties
513 Dagen lid
38.769 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik zou ze een permanent stadionverbod opleggen. De f-side houdt op deze manier zich bezig met crimineel gedrag.

dilima1966
2.846 Reacties
904 Dagen lid
15.761 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@ERIMIR. Het is al langer een probleem met de harde kern ook bij andere clubs

K. Daffie
142 Reacties
819 Dagen lid
850 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Daar heb je gelijk in. Maar een reactie zoals van ADO Den Haag vind ik wel op zijn plaats.

Dexi
513 Reacties
821 Dagen lid
4.649 Likes
Dexi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

TUM ligt naast PICORNIE en grijnst: "Kijk nou, een volledig vuurwerkcircus voor mij, en ze hebben de wedstrijd gestaakt! Wat een eerbetoon." PICORNIE zucht en schudt zijn hoofd: "Ach, kind toch. Een staking? Wij vochten tenminste nog tegen de vijand! Deze generatie zet onze eigen club voor schut en ruilt onze strijd in voor lege tribunes."

Joost55
72 Reacties
1.053 Dagen lid
198 Likes
Joost55
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach een beetje sfeer in het stadion kan geen kwaad maar nee met zijn alle weer janken. Met die Perez voorop omdat meneertje geen functie bij Ajax kreeg na zijn voetbal loopbaan is hij zo zuur. Triest geval.

Jan Breeuwsma
1 Reactie
92 Dagen lid
1 Like
Jan Breeuwsma
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik verwacht sportief vuurwerk op het veld!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: 30 november 2025, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

