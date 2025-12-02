Ruud Gullit heeft er geen goed woord voor over hoe het er nu aan toe gaat bij Ajax. De voormalig topvoetballer ziet de Amsterdammers wegglijden en heeft dan ook flinke kritiek op hoe het zo ver heeft kunnen komen bij Ajax.

"Als je weet hoe ze in het buitenland over Ajax praten dan moeten ze zich in Amsterdam zorgen maken", begint Gullit in zijn column voor De Telegraaf. "Niet alleen omdat ze puntloos onderaan staan in de Champions League na vijf wedstrijden, maar tevens omdat ze hun verdienmodel de nek omdraaien. Dat de talentvolste jeugd tegen Benfica na twintig minuten kansloos met 3-0 achterstaat in de Champions League gaat ook rond."

Volgens Gullit waarschuwde Danny Blind enkele jaren terug al voor de 'devaluatie van de jeugdopleiding'. "Daar is iets aan de gang dat niet klopt", aldus Gullit. "Terwijl Ajax historisch altijd kon terugvallen op de jeugdopleiding als de club op het hoogste niveau in zwaar weer verkeerde. Zoals tien jaar geleden nog toen Ajax met veel jeugdspelers de finale van de Europa League bereikte en die talenten later voor veel geld werden verkocht."

"Rond 2011 was de jeugdopleiding bij Feyenoord de reddingsboei toen Ronald Koeman daar binnenstapte", gaat Gullit verder. "Bij FC Barcelona werd de geldcrisis enkele jaren terug bedwongen door toptalenten uit de eigen jeugd. Die weg lijkt bij Ajax dood te lopen."

Gullit constateert dat PSV ondertussen steeds meer afstand neemt van Ajax. "Met Peter Bosz als trainer. Bosz, die in 2023 zo graag naar Ajax wilde komen als hoofdtrainer. Maar ook hij was na zijn seizoen bij Ajax, met de finale van de Europa League als hoogtepunt, niet welkom in Amsterdam. Zo regelt Ajax zijn eigen ondergang", besluit de Ballon d'Or-winnaar 1987.