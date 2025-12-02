Live voetbal

Opnieuw vuurwerk bij inhaalduel Ajax, harde knallen buiten het stadion

Vuurwerk buiten de Johan Cruijff ArenA bij Ajax - Groningen
Foto: © Rypke Bakker/Imago/Realtimes
2 december 2025, 14:54   Bijgewerkt: 15:06

Het vuurwerk van de F-Side blijkt na zondagavond nog niet opgebrand. Tijdens de inhaalwedstrijd tussen Ajax en FC Groningen klinken na 23 minuten opnieuw harde knallen buiten de Johan Cruijff ArenA, terwijl het duel volledig zonder publiek wordt gespeeld.

Afgelopen zondag werd het duel tussen Ajax en FC Groningen al na vijf minuten gestaakt wegens grote vuurwerkacties op de F-Side, de tribune waar de harde kern van de Amsterdammers plaatsneemt tijdens wedstrijden.

De actie was bedoeld om overleden supporter Tum te eren, die als wens had dat een duel van Ajax een keer te laten staken. Bas Nijhuis kon de veiligheid van spelers en toeschouwers niet meer garanderen en besloot het duel, nadat hij het eerder had stilgelegd, definitief te staken.

Dinsdagmiddag, om 14.30 uur, wordt het duel ingehaald in een lege Johan Cruijff ArenA. Toch zijn er buiten het stadion, rond minuut 23, knallen te horen tijdens de wedstrijd. Dit zorgt voor enorme woede op X:

Terwijl de bal rolt in de ArenA knalt er weer vuurwerk. Ditmaal buiten het stadion. #ajagro pic.twitter.com/UpC9a6lXYb

— Rypke Bakker (@RypkeBakker) December 2, 2025

Kei maar dan ook keihard bestraffen.

daar ben je weer. Wie keihard bestraffen en waarom keihard bestraffen?

Wat een onzin. En inderdaad, daar ben je weer. Dagelijks wordt er, zeker in deze tijd (laatste maand van het jaar) in heel veel steden en dorpen vuurwerk afgestoken. Daar ben ik het zeker niet mee eens, maar hou het maar eens tegen. Waar ik woon is het zelfs in de zomermaanden vaak al raak. Keihard bestraffen is echt zo'n onzin. Dat zeg je alleen maar uit frustratie omdat je je zin niet krijgt dat Ajax een enorme straf opgelegd krijgt. Daar zit het 'm in. Laat het gaan knul. De knvb gaat er wellicht nog wat mee doen, en zo niet, dan niet.

Het is in ieder geval niet in het stadion zelf. Wel raar dat er geen politie of iets in de buurt van het stadion is.

Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: 30 november 2025, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
AZ
14
4
24
5
Utrecht
14
6
21
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
14
3
20

