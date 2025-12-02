Live voetbal

Verdrietig nieuws: zieke Ajax-fan Peter (84) kan toch niet naar inhaalduel

Ajax
Foto: © Imago
2 december 2025, 15:41

De terminaal zieke Ajax-fan Peter (84) is niet aanwezig bij het inhaalduel tussen Ajax en FC Groningen, zo meldt ESPN-commentator Sjors Blaauw.

Afgelopen zondag viel de laatste wens van de terminaal zieke fan in duigen door wangedrag van de F-Side. Dinsdag was Peter alsnog uitgenodigd voor het inhaalduel tegen Groningen, maar ook daar ging een streep doorheen.

Voor de 84-jarige zieke Ajax-supporter leek zijn allerlaatste uitje uit te lopen op een teleurstelling. Peter mocht zijn hospice voor één keer verlaten om nog één voetbalwedstrijd te zien, maar wegens vuurwerkincidenten in de Johan Cruijff ArenA werd het duel tegen Groningen al na vijf minuten gestaakt.

De Wensenambulance meldde maandag dat Peter dinsdagmiddag (14.30 uur) alsnog naar Ajax mocht. In een volledig lege ArenA was de zieke supporter uitgenodigd om het inhaalduel te aanschouwen. Helaas blijkt zijn toestand zodanig te zijn verslechterd dat zijn laatste wens niet door kon gaan.

"Het meest verdrietige van dit hele gebeuren rond Ajax - FC Groningen is samen te vatten in de mededeling dat Peter er vandaag niet bij is", vertelt ESPN-commentator Blaauw bij aanvang van de tweede helft.

"Toen de ambulance arriveerde, bleek dat zijn conditie dusdanig is verslechterd dat zijn laatste wens nooit in vervulling kan gaan. Eigenlijk past alleen dan stilte", betreurt Blaauw.

Docker
249 Reacties
15 Dagen lid
611 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bijzonder triest voor deze man. Ik had het hem erg gegund.

Neesje
1.644 Reacties
1.162 Dagen lid
8.778 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Triest sterkte Peter en fam en vrienden

21
431 Reacties
26 Dagen lid
1.048 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Heel verdrietig. Dit laat weer zien hoe klein voetbal wordt op het moment dat het om echte mensen en echte situaties gaat. Alle sterkte voor Peter en iedereen die dichtbij hem staat.

GabrielleX01
643 Reacties
1.160 Dagen lid
4.989 Likes
GabrielleX01
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Echt heel triest. Ik zou echt niet met mezelf kunnen leven als ik hier de oorzaak van was. Alle sterkte Peter en naasten. Echt verschrikkelijk.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.598 Reacties
1.162 Dagen lid
18.998 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Sneu.. geen woorden voor.

Ajax - Groningen

Ajax
0 - 0
FC Groningen
Deze wedstrijd is opgeschort.
Datum: 30 november 2025, 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

