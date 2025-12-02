De terminaal zieke Ajax-fan Peter (84) is niet aanwezig bij het inhaalduel tussen Ajax en FC Groningen, zo meldt ESPN-commentator Sjors Blaauw.

Afgelopen zondag viel de laatste wens van de terminaal zieke fan in duigen door wangedrag van de F-Side. Dinsdag was Peter alsnog uitgenodigd voor het inhaalduel tegen Groningen, maar ook daar ging een streep doorheen.

Voor de 84-jarige zieke Ajax-supporter leek zijn allerlaatste uitje uit te lopen op een teleurstelling. Peter mocht zijn hospice voor één keer verlaten om nog één voetbalwedstrijd te zien, maar wegens vuurwerkincidenten in de Johan Cruijff ArenA werd het duel tegen Groningen al na vijf minuten gestaakt.

De Wensenambulance meldde maandag dat Peter dinsdagmiddag (14.30 uur) alsnog naar Ajax mocht. In een volledig lege ArenA was de zieke supporter uitgenodigd om het inhaalduel te aanschouwen. Helaas blijkt zijn toestand zodanig te zijn verslechterd dat zijn laatste wens niet door kon gaan.

"Het meest verdrietige van dit hele gebeuren rond Ajax - FC Groningen is samen te vatten in de mededeling dat Peter er vandaag niet bij is", vertelt ESPN-commentator Blaauw bij aanvang van de tweede helft.

"Toen de ambulance arriveerde, bleek dat zijn conditie dusdanig is verslechterd dat zijn laatste wens nooit in vervulling kan gaan. Eigenlijk past alleen dan stilte", betreurt Blaauw.