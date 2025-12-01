Het programma Vandaag Inside had maandagavond de lachers op de hand. Vlak na de start van de uitzending werd er onder de kruk van scheidsrechter Bas Nijhuis een enorme rookmachine geactiveerd.

Het hilarische moment ontstond na een vraag van presentator Wilfred Genee. Hij vroeg aan Nijhuis hoeveel vuurwerk er afgestoken mag worden voordat hij een wedstrijd zou staken. Precies op dat moment ging de rookmachine onder de kruk van Nijhuis aan. Dat deden ze naar aanleiding van de rookontwikkeling die zondagavond in de Johan Cruijff ArenA ontstond bij Ajax - FC Groningen. Nijhuis was tijdens deze wedstrijd de arbiter.

Het leverde komische beelden op, want Nijhuis zat op een gegeven moment volledig in de rook. "Doe even normaal, haha", zei de scheidsrechter. Daarna ging hij alsnog serieus in op de vraag van Genee over het extreem zware vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA. "Ik heb het nog nooit zo meegemaakt. Je zag die dingen het veld inschieten, op ooghoogte. Het sloeg helemaal nergens op!"

