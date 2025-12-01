Johan Derksen heeft maandagavond in het programma Vandaag Inside vervelend nieuws naar buiten gebracht over Theo, de voormalig ‘brandweerman’ van de populaire talkshow.
De naam van Theo komt ter sprake nadat er voor de grap een enorme rookmachine werd geactiveerd onder de stoel van bargast Bas Nijhuis. Dat gebeurde omdat de arbiter de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen floot, die werd gestaakt vanwege het extreme vuurwerk op de F-Side.
Wanneer presentator Wilfred Genee opmerkt dat Theo vroeger direct de studio in zou komen sprinten als er een rookmachine afging, vraagt Nijhuis waar hij nu is. Daar geeft Derksen antwoord op: "Theo is thuis, want hij is ziek geloof ik", aldus Derksen.
Op onderstaande foto is te zien hoe Theo in 2015 in beeld kwam toen hij werd besproken in de uitzending van het toenmalige Voetbal Inside.
