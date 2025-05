'Succestrainer Conte verlaat landskampioen Napoli: nieuwe club én opvolger al bekend'

Trainer Antonio Conte gaat volgens Italiaanse media volgende week vertrekken bij landskampioen Napoli. De trainer lijkt echter geen WW te hoeven aanvragen, aangezien hij bij zijn vroegere werkgever Juventus met open armen zou worden ontvangen. Napoli zou bovendien ook al hebben besloten wie de succestrainer deze zomer moet opvolgen: Massimiliano Allegri.

Conte (55) schreef dit seizoen geschiedenis in Napels: door het winnen van de Scudetto is de oud-middenvelder de eerste trainer ooit die dat met drie verschillende clubs is gelukt. Eerder leidde hij immers zowel Juventus als Internazionale naar de landstitel. Het huwelijk tussen Conte en Napoli dreigt echter beperkt te blijven tot één enkel seizoen: volgens Sky Sport Italia hebben club en trainer reeds besloten uit elkaar te gaan en volgt komende dinsdag, na een audiëntie bij de nieuwe Paus, een bijeenkomst waarop het vertrek van Conte zal worden bekrachtigd.

Artikel gaat verder onder video

Onder meer het vertrek van sterspeler Kvicha Kvaratskhelia, die in de winterstop werd verkocht aan Paris Saint-Germain, zou bij Conte volledig in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Daarnaast zou de trainer botsen met de flamboyante clubvoorzitter Aurelio De Lauretiis over de erbarmelijke staat van de trainingsfaciliteiten: Conte vermoedt dat de gebrekkige trainingsvelden de oorzaak zijn voor de vele spierblessures in zijn selectie. Conte zou serieus in beeld zijn om na zijn vertrek uit Napels terug te keren bij Juventus, dat eerder dit seizoen Thiago Motta op straat zette en de voorbije periode werd geleid door interim-trainer Igor Tudor.

LEES OOK: 'Zaakwaarnemer Kenneth Taylor duikt op in Italië, vraagprijs Ajax bekend'

Als opvolger voor Conte zou Napoli het oog hebben laten vallen op een andere oud-trainer van Juventus: Allegri. Die zou ook in beeld zijn bij zijn andere vroegere werkgever, AC Milan, maar club van Tijjani Reijnders grijpt dit seizoen als nummer acht van de Serie A naast Europees voetbal, waardoor Napoli een streepje voor zou kunnen hebben. Volgens La Gazzetta dello Sport ligt er in Napels een tweejarig contract klaar voor Allegri, met een jaarsalaris van zes miljoen euro.

De Laurentiis bevestigt: 'Wij willen Kevin De Bruyne'

Napoli hoopt zich deze zomer tevens te versterken met niemand minder dan Kevin De Bruyne, zo bevestigt De Laurentiis zondag. De 33-jarige Belg vertrekt na tien jaar trouwe dienst transfervrij bij Manchester City. "We hebben de intentie om hem vast te leggen, maar er zijn twee partijen nodig om een deal te maken", zegt de voorzitter in gesprek met Il Mattino. Napoli wordt daarnaast nog altijd gelinkt aan Ajax-middenvelder Kenneth Taylor en de transfervrije Canadese steraanvaller Jonathan David (LOSC Lille). Ook Alejandro Garnacho zou mogelijk de overstap naar de kampioen van Italië kunnen gaan maken. De club greep afgelopen winter nog naast de Argentijnse aanvaller van Manchester United, maar zijn vriendin Eva García lijkt zondag te hebben verklapt dat Garnacho op weg is naar de uitgang op Old Trafford.

