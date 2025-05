Spelersvrouw brengt groot nieuws: 'Zijn laatste duel voor Man United'

lijkt zijn laatste wedstrijd voor Manchester United te hebben gespeeld. De twintigjarige aanvaller van Manchester United is buiten de selectie gelaten voor het afsluitende competitieduel met Aston Villa. Zijn vriendin Eva García zinspeelt al op het afscheid van Garnacho bij Manchester United.

Vlak voor de laatste Premier League-wedstrijd van het seizoen plaatste García een foto van het Manchester United-tenue van hun zoontje Enzo (1), met de tekst: ‘Last match 🥲❤️✨’, ofwel: de laatste wedstrijd. Volgens Engelse media heeft trainer Rúben Amorim zaterdag aan Garnacho medegedeeld dat hij kan uitkijken naar een nieuwe club.

Voorafgaand aan het duel met Aston Villa benadrukte Amorim echter dat hij nog geen afscheid heeft genomen van de Argentijn. “Garnacho is een speler van Manchester United die vandaag niet bij de selectie zit, maar nog steeds een speler van Manchester United is.”

Volgens de oefenmeester zal Garnacho volgende week ook meereizen naar Maleisië en Hong Kong, waar Manchester United het seizoen afsluit. "Ja. Iedereen gaat mee, omdat we onze fans aan de andere kant van de wereld willen zien en hen iets willen geven."

Het contract van Garnacho op Old Trafford loopt nog een jaar door. Hij speelde in totaal al 144 officiële wedstrijden voor Manchester United, waarin hij goed was voor 26 doelpunten en 22 assists. Zijn grote doorbraak beleefde hij vorig seizoen onder leiding van Erik ten Hag.

