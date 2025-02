PSV heeft ochtend na dreun een stuk beter nieuws: potentiële basiskracht verlengt tot 2030

PSV gaf zaterdagavond op bezoek bij NEC in de slotfase een 1-3 voorsprong uit handen en liet daarmee twee punten liggen, maar zondagmorgen is er een stuk beter nieuws voor de supporters. Het hing de afgelopen weken al in de lucht, maar nu is het ook officieel: heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De Amerikaan, die voorlopig aan de kant staat met een zware knieblessure, ligt nu tot de zomer van 2030 vast in Eindhoven.

Pepi maakte in de zomer van 2022 zijn entree in de Eredivisie. FC Groningen huurde de aanvaller van FC Augsburg. Hoewel Pepi er niet in slaagde FC Groningen in de Eredivisie te houden, speelde hij zich met zijn doelpunten in de kijker van de Nederlandse top. Naast PSV had ook Feyenoord wel oren naar zijn komst, maar zijn voorkeur ging uit naar een overstap naar Eindhoven. PSV telde elf miljoen euro neer voor zijn komst. Pepi werd de stand-in van Luuk de Jong en kwam tijdens zijn eerste seizoen tot negen doelpunten, waaronder een hele belangrijke in de uitwedstrijd tegen Sevilla in de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen klopte Pepi nadrukkelijk op de deur. De Jong was lang onomstreden, maar de invulling van de spitsdiscussie was steeds vaker voer voor discussie. Pepi scoorde er in de eerste seizoenshelft op los en was ook na de winterstop al een paar keer trefzeker, waardoor zijn seizoenstotaal op zeventien doelpunten staat. Daar komt voorlopig geen verandering in. Pepi liep van de week een knieblessure op en staat daardoor voorlopig aan de kant. Dat heeft PSV niet van gedachte doen veranderen. De Eindhovenaren waren er alles aan gelegen het contract van Pepi open te breken en te verlengen. Zondagmorgen is er dus eindelijk witte rook. Pepi had nog een contract tot 2028, maar ligt nu tot de zomer van 2030 vast in het Philips Stadion.

LEES OOK: Bosz bevestigt lange afwezigheid Pepi, PSV gaat de markt op voor een vervanger

A massive extension. Ricardo Pepi. 2030 😍 pic.twitter.com/o2UEC5CQ17 — PSV (@PSV) February 2, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Gewilde PSV-speler besluit deze winter in Eindhoven te blijven, maar vertrekt komende zomer'

Een basisspeler van PSV wil in de zomer van 2025 vertrekken uit het Philips Stadion.