Advocaat en Curaçao mogen hopen op eerste WK-deelname na gunstige loting

Curaçao heeft ontzettend gunstig geloot voor de derde en beslissende kwalificatieronde in de CONCACAF-zone, die in september van start gaat. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat, dat op een negentigste plaats staat op de wereldranglijst van de FIFA, ontloopt topland Costa Rica en treft Jamaica, Trinidad en Tobago en Bermuda.

Bij de vorige WK-kwalificatie konden ploegen zich kwalificeren voor het mondiale eindtoernooi middels de zogenaamde Hexagonal, een poule met zes landen waarin de beste drie zich plaatsten voor het WK. Door de automatische plaatsing van de Verenigde Staten, Mexico en Canada als gastlanden, zijn er dit keer drie rechtstreekse tickets beschikbaar voor de groepswinnaars van de derde ronde.

Onder bondscoach Advocaat hoopt Curaçao zich voor het eerst in de historie te plaatsen voor het WK. Daarmee zou de inmiddels 77-jairge keuzeheur de oudste bondscoach ooit worden op een WK-eindronde. De vooruitzichten zijn in ieder geval vol perspectief voor het Caribische land. Bij de loting werd Curaçao ingedeeld in Groep B met Jamaica, de nummer 63 van de FIFA-ranking, Trinidad en Tobago, de nummer 100 van de FIFA-ranking, en Bermuda, de nummer 168 op de FIFA-ranking.

De groepswinnaars van de drie kwalificatiegroepen plaatsen zich in navolging van de gastlanden de Verenigde Staten, Canada en Mexico rechtstreeks voor het WK. De twee beste nummers twee van de groepen stromen door naar een intercontinentale play-off-ronde met play-off-winnaars uit Azië en Afrika, de nummer zeven van Zuid-Amerika en Nieuw-Caledonië.

Lastiger karwei voor Stanley Menzo en Suriname

Het Suriname van bondscoach Stanley Menzo heeft het minder getroffen bij de loting voor de beslissende kwalificatieronde voor het WK. Net als Curaçao ontloopt ook Suriname de grote favoriet Curacao, maar wel is het gekoppeld aan Panama, de nummer 33 van de FIFA-ranking, El Salvador, de nummer 81 van de FIFA-ranking, en Guatemala, de nummer 106 van de FIFA-ranking. Allen zijn ze hoger geklasseerd dan Suriname, dat 137ste is op de wereldranglijst van de FIFA.

Curaçao en Suriname maken zich op voor Gold Cup

Momenteel zijn Curaçao en Suriname in voorbereiding op de Gold Cup, dat zondag van start gaat. Curacao treft op de Gold Cup in de groepsfase El Salvador, Canada en Honduras, terwijl Suriname het opneemt tegen Costa Rica, Mexico en de Dominicaanse Republiek.

