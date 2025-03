Advocaat wijst verrassende interesse af: 'Gek dat ze op mijn leeftijd nog steeds komen'

Dick Advocaat kon recentelijk de overstap maken naar Cardiff City, zo bevestigt hij in gesprek met ESPN. De Championship-club heeft namelijk geprobeerd om de 77-jarige bondscoach van Curaçao te overtuigen van een dienstverband.

Advocaat is sinds januari 2024 bondscoach van Curaçao en wist zich als groepswinnaar van de CONCACAF Nations League te plaatsen voor de Gold Cup van komende zomer in de Verenigde Staten. De successen die de voormalig trainer van onder meer Feyenoord, PSV, Fenerbahçe en Sunderland heeft behaald met het Caribische land zijn niet onopgemerkt gebleven.

Cardiff heeft namelijk bij Advocaat geïnformeerd of hij het zag zitten om aan de slag te gaan bij de huidige nummer 21 van de Championschip. "Dan moet er iemand uit de staf gepraat hebben", reageert Advocaat als hij voor de camera van ESPN geconfronteerd wordt met de interesse van de club uit Wales.

"Het is gek dat ze op mijn leeftijd nog steeds komen, maar het is wel leuk natuurlijk", gaat de keuzeheer van Curaçao verder. "Maar het thuisfront zag dat niet zitten. Ik weet niet hoe serieus het was. Laten we het daar maar niet verder over hebben, want ik weet niet of dat handig is. Het was gewoon een beetje informeel."

Advocaat wil naar het WK met Curaçao

Naast het spelen van de Gold Cup wil Advocaat zich met Curaçao ook kwalificeren voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het Caribische land stond niet eerder op een WK en de route ligt nu nog volledig open, waardoor de Nederlander goede papieren heeft om zich met Curaçao te kwalificeren voor het eindtoernooi.

"Het WK halen is realistisch. We hebben een elftal dat heel moeilijk te verslaan is, ze geven echt alles voor het land", aldus Advocaat, die aangeeft dat hij op Curaçao echt bezig is met zijn laatste klus als trainer. "Ja, dat heb ik vaker gezegd. Maar ik blijf het gewoon zeggen, kan mij het schelen. Dan ben ik 78 jaar en is het mooi om te stoppen."

