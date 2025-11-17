Curaçao kan zich in de nacht van dinsdag op woensdag kwalificeren voor het WK van 2026. Daarmee zou het Caribische land geschiedenis schrijven, omdat het dan de eerste WK-deelname ooit zal zijn. Curaçao neemt het in Kingston, zonder bondscoach Dick Advocaat, op tegen Jamaica en heeft aan een punt genoeg. ESPN zendt het duel live uit, maar hoe laat en op welke zender?

Hoe laat begint Jamaica - Curaçao?

Het afsluitende WK-kwalificatieduel van Curaçao tegen Jamaica wordt in de nacht van dinsdag op woensdag om 2.00 uur afgewerkt. Scheidsrechter Ivan Barton uit El Salvador is aangesteld om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Jamaica - Curaçao uitgezonden?

ESPN zendt Jamaica - Curaçao live uit op ESPN 2. De uitzending op de betaalzender begint om 1.55 uur. Tegelijkertijd probeert ook Suriname kwalificatie af te dwingen voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Wat zijn de scenario's voor Curaçao?

Met nog één speelronde te gaan staat Curaçao met één punt voorsprong op nummer twee Jamaica bovenaan in groep B van de derde ronde van de CONCACAF-kwalificatie. De Nederlands getinte ploeg heeft dus genoeg aan een gelijkspel tegen Jamaica om de groepswinst op te eisen en daarmee zeker te zijn van een ticket voor het aankomende WK. Een overwinning zal natuurlijk helemaal de kers op de taart zijn voor de ploeg van Advocaat. Al is de 78-jarige bondscoach niet aanwezig bij het duel vanwege familieomstandigheden.

Bij een nederlaag tegen Jamaica is Curaçao veroordeeld tot de intercontinentale play-offs. Daarin strijden zes landen om de twee laatste tickets voor het mondiale eindtoernooi. Congo, Bolivia en Nieuw-Caledonië zijn al verzekerd van een plekje, alleen de AFC (Aziatische voetbalbond) en de CONCAF (voetbalfederatie van Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben) vaardigen nog respectievelijk een en twee deelnemers af.