, voormalig speler van onder meer VVV-Venlo en Vitesse, heeft er alle vertrouwen in dat de huidige lichting Japanners het ver kan schoppen op het WK. Volgens hem zit er een verrassende plek in de halve finales in voor zijn land. Honda sluit niet uit dat Japan het toernooi zelfs kan winnen.

Japan plaatste zich in juni al voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Sindsdien is het Aziatische land druk bezig met de voorbereiding op het toernooi met verschillende oefenwedstrijden. Na een nederlaag in september tegen de VS (2-0), wist Japan goede resultaten te boeken tegen Paraguay (2-2), Brazilië (3-2), Ghana (2-0) en Bolivia (3-0). De spelersgroep kan op complimenten van Honda rekenen, zo laat hij weten op een ondernemerscongres in Hongkong. Eredivisie-spelers als Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Ayase Ueda en Koki Ogawa zijn vaste gezichten in de Japanse selectie.

Artikel gaat verder onder video

Honda ziet de ploeg van bondscoach Hajime Moriyasu ver komen op het WK. "Ze hebben de potentie om bij de laatste vier te komen op het WK van volgend jaar", zo voorspelt de voormalig Eredivisie-smaakmaker. "Misschien worden ze zelfs kampioen. Niets is onmogelijk, ze hebben veel getalenteerde spelers. Ik hoop dat het ze lukt", aldus de 39-jarige oud-voetballer.

Op persoonlijk vlak droomt Honda ook groot. De voormalig middenvelder is tegenwoordig eigenaar van Edo All United, uitkomend op het zesde niveau van Japan. "Ik wil niet alleen de beste investeerder ter wereld worden, maar ook de beste coach", stelt hij. "Dat betekent voor mij dat je het WK moet winnen."