Technisch directeur Japanse bond Kageyama veroordeeld en ontslagen na kijken kinderporno in vliegtuig

Masanaga Kageyama
Foto: © Imago
2 reacties
Niels Hassfeld
7 oktober 2025, 18:15

Masanaga Kageyama, de technisch directeur van de Japanse voetbalbond, heeft in Frankrijk een voorwaardelijke celstraf van achttien maanden en een boete van 5000 euro gekregen voor het kijken van kinderporno tijdens een vliegreis. De bestuurder is daarnaast per direct ontslagen door de Japanse bond.

Kageyama was onderweg naar Chili voor het WK Onder 20, dat momenteel plaatsvindt, toen hij werd betrapt. In de businessclass bekeek de bestuurder pornografische beelden met kinderen. Nadat de bemanning van het vliegtuig alarm sloeg, werd de voormalig profvoetballer tijdens een tussenstop in Parijs aangehouden.

In Frankrijk is de bestuurder veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van achttien maanden. Daarnaast heeft hij een boete van 5000 euro gekregen. Een woordvoerder van de rechtbank van Parijs laat aan persbureau AFP weten dat Kageyama ook in het Franse register van zedendelinquenten is opgenomen.

De Japanse voetbalbond heeft Kageyama per direct ontslagen. “De JFA beschouwt dit als een zeer betreurenswaardige zaak en biedt oprechte excuses aan voor de bezorgdheid en ophef die is veroorzaakt”, licht de bond toe in een verklaring.

Arena
1.079 Reacties
57 Dagen lid
2.467 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ongelofelijk zeg. Er lopen toch idiote figuren rond op de wereld.

MeningNederland
51 Reacties
154 Dagen lid
173 Likes
MeningNederland
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit geloof je toch bijna niet, een opzet van een vijand van hem?

Masanaga Kageyama

Masanaga Kageyama
Functie: Coach
Leeftijd: 58 jaar (23 mei 1967)

