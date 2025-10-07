Live voetbal

Leroy Sané betrokken bij vechtpartij tijdens Oktoberfest in München

Leroy Sané van Galatasaray
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
7 oktober 2025, 16:37

Leroy Sané is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij tijdens Oktoberfest in München, meldt BILD. De buitenspeler, die Bayern München afgelopen zomer verruilde voor Galatasaray, zou ‘persoonlijk beledigd’ zijn.

De afgelopen weken stond in München het Oktoberfest op het programma. Op zondag ging het rond 23.00 uur mis in een wijntent, waar een tafel vol fans van Bayern München volgens ooggetuigen begon met het provoceren van Sané. “Scheiß-Gala!”, zou de groep onder meer hebben geroepen, verwijzend naar zijn nieuwe club Galatasaray.

De opmerkingen schoten bij Sané in het verkeerde keelgat en toen de Bayern-fans hier niet mee stopten, ging de buitenspeler een verhitte discussie aan. Daarbij kreeg hij van een van de fans een duw, waar hij op reageerde. Na een korte worsteling trad het beveiligingspersoneel en keerde de rust terug.

“Ik werd langdurig geprovoceerd en persoonlijk beledigd in de festivaltent – ​​mijn club, Galatasaray, werd ook beledigd”, legt Sané uit aan de krant. “In de verhitte sfeer werd ik vervolgens geduwd en ontstond er een kort opstootje. Natuurlijk had ik op dat moment kalmer moeten reageren en tot stilstand moeten overgaan – dat neem ik mee.”

