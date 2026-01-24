Sportmarketeer Chris Woerts heeft onthuld dat bondscoach Dick Advocaat en zijn assistent Cor Pot werken aan een bijzondere oefenwedstrijd voor Curaçao in De Kuip. Het Caribische eiland, dat zich voor het eerst in de geschiedenis kwalificeerde voor het WK van 2026, zou het opnemen tegen Kaapverdië. Dit nieuws bracht Woerts in het programma Vandaag Inside.

De plannen voor dit duel zijn al concreet en maken onderdeel uit van de voorbereiding op het WK van 2026. Beide landen wisten zich voor het eerst in hun geschiedenis te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi en dat is de aanleiding voor een 'uitzwaaiwedstrijd' voor de grote Curaçaose en Kaapverdische gemeenschappen in Nederland, met name in Rotterdam.

Artikel gaat verder onder video

Chris Woerts sprak afgelopen week met Advocaat en Pot en de sportmarketeer weet dat ze dit graag willen gaan doen. "Ze denken erover na om een wedstrijd in De Kuip te organiseren", laat Woerts weten bij VI. "Als een eerbetoon aan Kaapverdië en Curaçao." De sportmarketeer kan niet wachten. "Kaapverdië tegen Curaçao. Veertigduizend mensen in De Kuip. Dat zou geweldig zijn." Achter de schermen wordt er dan ook hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Er moet nog wel het één en ander geregeld worden, zoals veiligheid, rechten en financiën.

Historische WK-deelname

Zowel Curaçao als Kaapverdië schreven eind 2025 geschiedenis met hun WK-kwalificatie. Curaçao, onder leiding van de 78-jarige Advocaat, plaatste zich in november 2025 na een 0-0 gelijkspel tegen Jamaica, en is daarmee het kleinste land ooit op een WK. Op het toernooi neemt Curaçao het in de groepsfase op tegen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. Kaapverdië verzekerde zich al in oktober 2025 van een plek door als winnaar van Groep D te eindigen in de Afrikaanse kwalificatiecyclus. Op het WK treffen ze Europees kampioen Spanje, Saudi-Arabië en Uruguay.