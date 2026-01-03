Dick Advocaat wil Casper van Eijck per se bij zich hebben in het vliegtuig

Dick Advocaat praat dit weekend in gesprek met De Telegraaf openlijk over zijn angst voor de dood. De 78-jarige bondscoach van Curaçao maakt er geen geheim van bang te zijn voor de dood.

Advocaat is sinds begin 2024 bondscoach van Curaçao. Hij nam Cor Pot mee als assistent, Casper van Eijck als arts en Kees Jansma als perschef. Met name de aanwezigheid van Van Eijck doet Advocaat goed.

Artikel gaat verder onder video

Wanneer Advocaat vanuit Nederland naar Curaçao vliegt, heeft hij Van Eijck altijd bij zich. “Je weet nooit waar je terechtkomt en wat er gebeurt, en dan is het een geruststellende gedachte om Casper als arts in mijn buurt te hebben op reis. Het is ook een fijne kerel om mee samen te zijn. Gelukkig ben ik gezond en kan ik het bondscoachschap van Curaçao goed aan”, zegt de coach.

“Maar ik ben ook 78 jaar en af en toe best bang. Bang om dood te gaan”, vervolgt Advocaat. “Want het komt toch dichterbij. ’Hoe lang nog’ spookt vaak door mijn hoofd. Ik denk erover na, ben ermee bezig als ik iets doe. Voor als het mezelf betreft, maar net zo goed voor andere dierbaren in mijn omgeving.”

Advocaat vertrok in november kort voor het cruciale WK-kwalificatieduel van Curaçao met Jamaica terug naar Nederland vanwege familieomstandigheden. De plotseling dood van televisiepresentatrice Viola Holt schudde Advocaat wakker. “Viola Holt, de televisiepresentatrice, viel vlak voor mijn vertrek voor de twee beslissende kwalificatieduels naar Curaçao zomaar weg. Ze was twee jaar jonger. Ik kende haar niet heel goed, maar ik schrok daar erg van. Als je dan een paar dagen later een belletje uit Nederland krijgt, hou je me niet meer tegen. Het zal je overkomen dat er iets gebeurt en je bent er niet bij… Nee, dat wilde ik niet op mijn geweten hebben.”