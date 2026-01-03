Cor Pot (74), de assistent van bondscoach Dick Advocaat, reist voorlopig niet af naar Curaçao. De Rotterdammer maakt zich grote zorgen om de veiligheid gezien het conflict tussen de Verenigde Staten en het nabijgelegen Venezuela, zo zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Na maanden van spanningen kwamen de onlusten tussen de VS en Venezuela afgelopen nacht tot een hoogtepunt. Bij een Amerikaanse aanval op de hoofdstad Caracas zijn president Maduro én zijn vrouw ontvoerd, zo meldde president Trump. Het echptaar wordt naar New York gebracht en daar aangeklaagd wegens 'narcoterrorisme', omdat Venezuela volgens de regering-Trump achter grootschalige drugssmokkel naar zijn land zit.

De situatie laat Pot niet onberoerd. "Dat zit me niet lekker", zegt de ervaren assistent van Advocaat. "Curaçao ligt dertig kilometer van Venezuela vandaan. Boven het eiland zijn bijna twee vliegtuigen op elkaar gevlogen", verwijst Pot naar twee incidenten in december. Toen zetten Amerikaanse vliegtuigen hun zogeheten transponders uit, waardoor ze niet zichtbaar zijn op de radar. Dat leidde in het luchtruim boven Curaça tot twee keer toe bijna tot een botsing.

Luchtvaartmaatschappij Corendon, die na de historische WK-kwalificatie van Curaçao nog een tijdelijke naams- en logowijziging doorvoerde, heeft zaterdag een vlucht naar Curaçao geannuleerd vanwege de situatie in Venezulea. Eerder deden de KLM en TUI dat ook al. Pot heeft er alle begrip voor en mijdt het land voorlopig: "Mensen durven er niet meer heen uit angst voor escalatie. Ik ga er ook even niet heen, hoor", zegt de Rotterdammer, die toch eindigt met een kwinkslag: "Hebben Dick en ik ervoor gezorgd dat dat eiland op de kaart staat, en het toerisme een boost heeft gekregen, gebeurt er zoiets. Dat verzin je toch niet?"