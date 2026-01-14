Live voetbal

Koning Willem-Alexander verwacht succesvol WK van Oranje én Curaçao

Koning Willem-Alexander
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
14 januari 2026, 07:25   Bijgewerkt: 13 januari 2026, 23:19

Koning Willem-Alexander verwacht dat het Nederlands elftal ver gaat komen op het WK komende zomer, zo laat hij weten tijdens de nieuwjaarsontvangst op het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Ook van Curaçao verwacht de koning veel op het toernooi.

Het Nederlands elftal speelt komende zomer op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De koning verwacht dat het een mooi toernooi gaat worden, zo maakt hij duidelijk tijdens de nieuwjaarsontvangst op het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Nadat Willem-Alexander verschillende uitdagingen noemt voor het land, noemt hij Nederland een 'geweldige sportnatie'.

Artikel gaat verder onder video

"Een land dat het deze zomer heel ver gaat schoppen tijdens het WK voetbal", is de koning overtuigd. "Net als Curaçao", is hij ook hoopvol over de kansen van het andere land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Waar Willem-Alexander deze voorspellende gaven vandaan heeft, laat hij in het midden. "U vraagt zich misschien af hoe ik dat zo zeker weet, gezien de onvoorspelbare toekomst die ik eerder besprak? Sommige dingen die voel je gewoon", besluit hij. 

WK 2026: Nederland en Curaçao aan de aftrap

Nederland is op het WK ingedeeld in Groep F, waar de ploeg van Ronald Koeman het opneemt tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese play-off B. In maart strijden Zweden, Polen, Oekraïne en Albanië om de laatste plek in de poule van Oranje. Curaçao debuteert deze zomer op de mondiale eindronde en komt uit in Groep E. Daarin treft het Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.

Hoeveel vertrouwen heb jij in de kansen van Nederland op het komende WK?

Laden...
8 stemmen

➡️ Meer nieuws over het WK

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz

Derksen verwacht dat Bosz in toekomst alsnog bondscoach wordt

  • ma 12 januari, 15:28
  • 12 jan. 15:28
Ronald Koeman Junior en Kay Tejan

Koeman junior over Oranje: ‘Dat daarover gepraat wordt, had ik nooit verwacht’

  • ma 12 januari, 06:55
  • 12 jan. 06:55
Ronald Koeman Hugo Borst Realtimes

Hugo Borst spreekt schande van besluit KNVB over Ronald Koeman

  • za 10 januari, 21:28
  • 10 jan. 21:28
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel