Koning Willem-Alexander verwacht dat het Nederlands elftal ver gaat komen op het WK komende zomer, zo laat hij weten tijdens de nieuwjaarsontvangst op het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Ook van Curaçao verwacht de koning veel op het toernooi.

Het Nederlands elftal speelt komende zomer op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De koning verwacht dat het een mooi toernooi gaat worden, zo maakt hij duidelijk tijdens de nieuwjaarsontvangst op het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Nadat Willem-Alexander verschillende uitdagingen noemt voor het land, noemt hij Nederland een 'geweldige sportnatie'.

"Een land dat het deze zomer heel ver gaat schoppen tijdens het WK voetbal", is de koning overtuigd. "Net als Curaçao", is hij ook hoopvol over de kansen van het andere land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Waar Willem-Alexander deze voorspellende gaven vandaan heeft, laat hij in het midden. "U vraagt zich misschien af hoe ik dat zo zeker weet, gezien de onvoorspelbare toekomst die ik eerder besprak? Sommige dingen die voel je gewoon", besluit hij.

WK 2026: Nederland en Curaçao aan de aftrap

Nederland is op het WK ingedeeld in Groep F, waar de ploeg van Ronald Koeman het opneemt tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese play-off B. In maart strijden Zweden, Polen, Oekraïne en Albanië om de laatste plek in de poule van Oranje. Curaçao debuteert deze zomer op de mondiale eindronde en komt uit in Groep E. Daarin treft het Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.