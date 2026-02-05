is door zijn nieuwe club AS Roma ingeschreven voor de knock-outfase van de Europa League. De van Aston Villa overgekomen Oranje-international is één van de drie nieuwe gezichten in de Europese selectie van trainer Gian Piero Gasperini.

Nog maar een jaar geleden maakte Malen (27) de overstap van Borussia Dortmund naar Aston Villa. Kort na zijn entree in Engeland kreeg hij een domper te verwerken: trainer Unai Emery besloot hem niet te registreren voor de knock-outfase van de Champions League. Malen miste daarom de dubbele confrontatie met Club Brugge in de achtste finales, waarin Villa met een 1-3 en een 3-0 zege aan het langste eind trok. Ook moest hij vanaf de tribunes toekijken hoe zijn ploeggenoten in de kwartfinale sneuvelden tegen de latere winnaar Paris Saint-Germain.

Artikel gaat verder onder video

Deze winter maakte Malen opnieuw een transfer. AS Roma haalde hem op huurbasis naar Italië. Daarbij is een clausule overeengekomen die ervoor zorgt dat hij definitief de overstap maakt als zijn nieuwe club zich weet te kwalificeren voor Europees voetbal. Inmiddels heeft Malen zijn eerste drie wedstrijden namens de Giallorossi achter de rug. Bij zijn debuut, uit bij Torino, tekende hij bovendien gelijk voor zijn eerste treffer in dienst van de Romeinen. Malen kan verderop in de tweede seizoenshelft dus ook in actie komen in het toernooi om de Europa League. Roma heeft hem samen met Bryan Zaragoza en Robinio Vaz toegevoegd aan de spelerslijst, zo maakt de club bekend op de eigen website. Spits Artem Dovbyk en linksback Angeliño (ex-NAC Breda en -PSV) werden juist geschrapt.

Roma won dit seizoen vijf van de acht wedstrijden in de competitiefase van de Europa League, speelde eenmaal gelijk en verloor twee keer. De zestien punten die dat opleverde waren precies genoeg om op de achtste plaats van de ranglijst te eindigen. Daardoor plaatsten de Italianen zich rechtstreeks voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 van de ranglijst moeten zich daarvoor in de tussenronde zien te plaatsen.