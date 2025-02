Domper voor Donyell Malen: Unai Emery heeft teleurstellend nieuws voor winteraanwinst

Unai Emery, de trainer van Aston Villa, heeft winteraanwinst een teleurstellende mededeling moeten doen. De Nederlander wordt door de Premier League-club niet ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League.

Malen werd in de winterse transferperiode door The Villans voor zo'n twintig miljoen euro weggekocht bij Borussia Dortmund, waar de Nederlandse aanvaller de voorbije drieënhalf seizoen onder contract stond. Inmiddels heeft Malen zijn eerste twee Premier League-wedstrijden voor de club uit Birmingham achter de rug, maar op zijn Europese debuut voor Aston Villa zal de oud-PSV'er nog minstens een half jaar moeten wachten.

Behalve Malen werden afgelopen winter namelijk ook Marcus Rashford (gehuurd van Manchester United), Marco Asensio (gehuurd van Paris Saint-Germain), Axel Disasi (gehuurd van Chelsea) en Andrés García (gekocht van Levante) toegevoegd aan de selectie van Aston Villa. Emery mocht echter maar drie van zijn vijf winterse aanwinsten inschrijven voor de Champions League; de keuze is uiteindelijk gevallen op Rashford, Asensio en Disasi. "Ik mag er maar drie inschrijven", sprak Emery vrijdag op een persconferentie. "Het was geen makkelijke beslissing, maar ik heb met Andrés en Donyell gesproken om het hen zelf te vertellen en uit te leggen waarom ik dit besloten heb."

Aston Villa eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Premier League en plaatste zich daarmee voor het eerst sinds begin jaren 80 weer eens voor het belangrijkste Europese clubtoernooi. Opvallend genoeg werd bij het debuut op dit podium, in het seizoen 1981/82, direct de toenmalige Europa Cup 1 gewonnen. De terugkeer tussen de Europese elite verloopt vooralsnog voorspoedig. In de competitiefase was het elftal van Emery onder meer te sterk voor Bayern München (1-0) en RB Leipzig (3-2) en werd Juventus op een gelijkspel gehouden (0-0). Aston Villa eindigde daardoor als achtste op de ranglijst en plaatste zich daarmee rechtstreeks voor de achtste finales.

