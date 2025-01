Aston Villa maakt transfer Malen wereldkundig, contractduur bekend

maakt de overstap van Borussia Dortmund naar Aston Villa, zo maakt de Premier League-club bekend via de officiële kanalen. Hoewel The Villans geen melding maken van de contractduur van de aanvaller, tekent hij volgens Voetbal International tot medio 2029.

De transfer van Malen hing al even in de lucht. De Oranje-international zou een week geleden al persoonlijk rond zijn geweest met zijn nieuwe club, maar Aston Villa en Borussia Dortmund waren er tot voor kort nog niet uitgekomen. Maandag werd duidelijk dat beide clubs tot een totaalakkoord zijn gekomen over de transfer van de aanvaller. Aston Villa betaalt een bedrag van 25 miljoen euro, dat middels bonussen nog met vijf miljoen euro kan oplopen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Dortmund zet hoog in en wil 60-voudig Engels international als opvolger Donyell Malen'

Aston Villa maakt zelf geen melding van de contractduur van Malen, maar eerder op dinsdag wist VI al te melden voor hoe lang de voormalig PSV’er gaat tekenen in Birmingham. De aanvaller heeft volgens het medium zijn handtekening onder een contract van 4,5 jaar gezet, waardoor hij nog tot medio 2029 vastligt.

Bij Aston Villa is Malen niet de eerste Nederlander. Zo wordt hij herenigd met Ian Maatsen. Het tweetal speelde in de tweede seizoenshelft van afgelopen jaar samen bij Borussia Dortmund. Daarin schopten de Duitsers het tot de finale van de Champions League. Ook Lamare Bogarde staat onder contract in Birmingham.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Dutch international Donyell Malen from Borussia Dortmund. pic.twitter.com/WHAFLagK9U — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 14, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.