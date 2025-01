'Dortmund zet hoog in en wil 60-voudig Engels international als opvolger Donyell Malen'

Borussia Dortmund is in de zoektocht naar een opvolger van uitgekomen bij niemand minder dan , zo melden Engelse en Duitse media. Malen is volgens de laatste berichten persoonlijk akkoord met Aston Villa, dat nog wel overeenstemming moet bereiken met BVB over de overstap van de Oranje-international.

Rashford was in de eerste twee competitiewedstrijden onder Rúben Amorim nog driemaal trefzeker voor Manchester United, maar kwam op 7 december 2024 voor het laatst in actie voor The Red Devils. United zou inmiddels niet onwelwillend tegenover een (al dan niet tijdelijk) vertrek van de 60-voudig Engels international staan. Rashford ligt op Old Trafford nog vast tot medio 2028, waardoor een verhuurperiode ook tot de mogelijkheden zou behoren.

David Ornstein van The Athletic schrijft dat Dortmund Rashford op huurbasis naar de Bundesliga zou willen halen. De Duitsers deden in de winterse transferperiode van vorig seizoen ook al zaken met Manchester United, toen Jadon Sancho op huurbasis terugkeerde in het geelzwart. Overigens is Dortmund (lang) niet de enige club die Rashford graag zou verwelkomen: ook AC Milan, Juventus en een onbekend aantal Premier League-clubs zouden belangstelling koesteren.

Ornstein ziet echter één groot obstakel voor Dortmund: het salaris van Rashford. De 27-jarige aanvaller zou meer dan 325 duizend pond per week (omgerekend ruim 390 duizend euro) opstrijken op Old Trafford. United zou een zo groot mogelijke salarisbijdrage verlangen van de club die Rashford tijdelijk overneemt. Journalist Patrik Berger (Sky Deutschland) meldt op X dat Dortmund inmiddels in Manchester heeft geïnformeerd naar de voorwaarden waartegen Rashford over te nemen is, maar dat 'de kans op succes als laag wordt ingeschat'.

