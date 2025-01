Donyell Malen is eruit met toekomstige club: persoonlijk akkoord bereikt

lijkt zo goed als zeker een transfer te gaan maken naar de Engelse Premier League. De aanvaller werd onlangs al veel gelinkt aan Aston Villa, maar nu heeft Malen ook een persoonlijk akkoord bereikt met de Villans, weet Voetbal International.

In de zomer van 2021 maakte Malen voor een bedrag van 30 miljoen euro een transfer van PSV naar Borussia Dortmund. De buitenspeler annex spits speelde consecutief 27, 26 en 27 competitieduels voor de Duitse club en haalde daarin redelijk tot goede statistieken. Afgelopen seizoen scoorde hij dertien keer en gaf hij drie assists in de Bundesliga.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen is zijn aandeel echter vele malen kleiner. Waar normaal gesproken de teller op zo'n 850 speelminuten in de Bundesliga staat rond de winterstop, heeft Malen dit seizoen pas 600 minuten gespeeld. De Nederlander is ontevreden en wil vaker spelen. Nu is er dus een persoonlijk akkoord bereikt tussen Malen en de Engelse club, die dit seizoen in de Champions League actief is.

Borussia Dortmund is het met Villa nog niet eens geworden over een transfersom, al liggen de bedragen niet enorm ver uit elkaar. De Duitsers zouden 25 miljoen euro willen overhouden aan Malen, waar Villa onlangs een tweede bod van 20 miljoen afgewezen zag worden. De kans dat de transfer rondkomt, is groot. In Birmingham zou Malen opnieuw teamgenoot worden van Ian Maatsen.

