beleeft momenteel de zwaarste periode uit zijn carrière. De ervaren verdediger vertelt in een interview met Feyenoord ONE openhartig over zijn situatie.

In juni liep de 33-jarige Oostenrijker een achillespeesblessure op, waardoor een operatie noodzakelijk was. Sindsdien miste hij al 26 officiële wedstrijden dit seizoen. “Het voelt nu al veel beter aan. Ik breng veel tijd door in het krachthonk. We boeken daar goede vooruitgang. Nu zijn we op het punt gekomen om het veld op te gaan. Hopelijk kan ik weer snel bij de groep aansluiten”, begint De Apotheker.

De verdediger benadrukt hoe zwaar deze blessureperiode voor hem is. “Het was en is nog steeds een behoorlijk zware periode voor mij. Ik denk zelfs de moeilijkste periode in mijn carrière. Ik heb in het verleden vaker blessures gehad, maar toen was er een duidelijk plan met een indicatie wanneer ik kon terugkeren op het veld.”

Deze keer verloopt het herstel anders. Trauner legt uit: “Ik moet dus naar mijn lichaam luisteren. Ik kan niet sneller gaan als mijn lichaam niet volgt. Dat was inderdaad heel moeilijk te accepteren, vooral in het begin.”

Tijdens zijn revalidatie voelde Trauner zich soms los van het team. “Als je na verloop van tijd niet de vooruitgang ziet waarop je had gehoopt, dan is het heel erg moeilijk om gefocust te blijven. Ik denk dat we nu op de goede weg zijn.” Het contract van Trauner bij Feyenoord loopt na dit seizoen af. In totaal speelde hij tot nu toe 132 officiële wedstrijden voor de club.