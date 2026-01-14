heeft zich tegenover Voetbal International uitgelaten over zijn contractsituatie bij Feyenoord. De middenvelder, die beschikt over een aflopende verbintenis, vertelt dat alle scenario’s nog openliggen. Daarnaast merkt hij dat zijn situatie veel losmaakt in Rotterdam-Zuid, iets waar bijvoorbeeld Justin Bijlow aanzienlijk minder mee te maken heeft.

Timber, die in de zomer van 2022 door Feyenoord werd overgenomen van FC Utrecht, loopt aankomende zomer uit zijn contract. De vrees is groot dat de middenvelder zijn verbintenis niet verlengt, waardoor een van de meest waardevolle spelers van de Rotterdamse selectie mogelijk gratis en voor niets vertrekt uit De Kuip. Voetbal International sprak met de sterkhouder en vroeg zich daarbij af of het gesprek zijn ‘afscheidsinterview’ was.

Artikel gaat verder onder video

“Ik weet het niet, het kan zomaar. Het klopt dat ik met clubs mag praten, maar wat mij betreft liggen alle opties nog op tafel: bijtekenen, in de zomer weg, of nu naar een andere club”, vertelt Timber.

Timber: ‘Eigenlijk was dat de bedoeling met het Feyenoord-contract’

Het is geen geheim dat de middenvelder en Feyenoord niet op één lijn zitten tijdens de contractbesprekingen. Enkele jaren geleden bevond Jurriën Timber zich in een vergelijkbare situatie bij Ajax, maar hij verlengde uiteindelijk wel. Dat deed hij via een specifieke constructie: verlengen, opwaarderen en vervolgens voor veel geld vertrekken.

“Dat is inderdaad ook onze bedoeling geweest. We hebben lange gesprekken gevoerd en de opties besproken met Feyenoord, vorig jaar en afgelopen zomer. Het verschil met Jurriën is dat zij daar met Ajax wel op één lijn zijn gekomen. Bij Feyenoord is dat nog niet gelukt”, aldus Timber.

Timber: ‘Het gaat niet alleen om geld’

De middenvelder ontkent dat zijn contractsituatie puur een geldkwestie is, zoals veel Feyenoord-supporters denken. “Ja, dat is altijd makkelijk gezegd. Het gaat natuurlijk om veel meer voorwaarden. Ik wil niet op details ingaan, want ik zit zelf niet aan tafel. Wat ik wel kan zeggen, is dat het nooit alleen om geld gaat.”

Tot slot merkt de voormalig aanvoerder op dat zijn situatie meer losmaakt dan hij had verwacht. “Het begon in de zomer, toen ik nog geblesseerd was. Opeens ging het leven bij mensen. Dat merk je aan hoe ze reageren op social media. Het opvallende is dat Justin (Bijlow, red.) in precies dezelfde situatie zit als ik, maar daar hoor je niets over. Ik denk dat als hij opeens gaat spelen en de pannen van het dak keept, het bij hem ook een item wordt.” Timber ziet de heisa overigens meer als een compliment dan als een aanval.