BILD: Dortmund maakt zich hard voor komst Timber, die transfer zelf ziet zitten

Nog voor het einde van het duel tussen sc Heerenveen en Feyenoord (eindstand 2-2) kwam het Duitse BILD met groot transfernieuws over Quinten Timber. Het medium meldt dat Borussia Dortmund zich hard maakt voor de komst van de voormalig aanvoerder van de Rotterdammers.

BILD weet dat BVB volop bezig is met de invulling van de selectie voor het seizoen 2026/27. Die Borussen willen zich onder meer versterken met een middenvelder en voor die positie is Timber (opnieuw) in beeld gekomen. De 24-jarige Feyenoorder, die beschikt over een aflopend contract, geldt als een bijzonder interessante optie voor de Duitsers.

“BVB stelt zich hard op voor de Nederlandse ster”, zo schrijft het gerenommeerde Duitse medium zondagmiddag, terwijl Timber op dat moment in actie komt tegen Heerenveen (en daarin een opvallende rol vertolkt). BILD prijst de ‘grote fysieke kracht, sterke spelmakerskwaliteiten en veelzijdigheid’ van de Nederlander.

Timber legde een aanbod van Lazio Roma onlangs langs zich neer en zou de voorkeur hebben gegeven aan Dortmund. De naam van de Duitse topclub wordt al langer genoemd, maar op dit moment lijkt de interesse concreter te worden. Hoewel Timbers contract aankomende zomer afloopt, verhuist de middenvelder niet ‘helemaal gratis’ naar BVB. Dortmund zou namelijk alsnog een ‘aanzienlijke tekenbonus’ moeten betalen.

