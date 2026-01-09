De zaakwaarnemer van , Christopher Coffie, heeft gereageerd op de perikelen rondom zijn cliënt. Volgens De Telegraaf zou de middenvelder van Feyenoord de stekker uit de contractonderhandelingen hebben getrokken, maar volgens de agent is verlengen nog altijd een optie.

De Telegraaf bracht vrijdag naar buiten dat er geen gesprekken meer plaatsvinden tussen Timber en Feyenoord over een nieuw contract. De sterkhouder, die drieënhalf jaar geleden voor zo’n zeven miljoen euro overkwam van FC Utrecht, beschikt over een aflopende verbintenis en lijkt bezig aan zijn laatste fase in Rotterdam-Zuid.

De middenvelder wordt namelijk óf deze winter verkocht, óf hij loopt komende zomer gratis en voor niets de deur uit. Trainer Robin van Persie liet zich vrijdag op de persconferentie uit over de situatie en sprak daarbij uit dat hij de kans ‘klein acht dat Timber nog gaat verlengen’.

Inmiddels heeft de zaakwaarnemer van Timber, Coffie, gereageerd op de berichtgeving. “De verlenging van zijn contract is nog steeds een van de drie opties die er op dit moment liggen”, begint de belangenbehartiger van de Feyenoord-middenvelder van het makelaarskantoor Forza Sports Group.

“Er staat een afspraak met Dennis te Kloese gepland op ons kantoor voor komende week. Rond de feestdagen is over deze zaak nog gesproken. We zullen nooit een topsalaris op Premier League-niveau vragen aan een Nederlandse club. Dat lijkt me logisch”, aldus Coffie, die daarmee de eerdere berichtgeving over Feyenoord tegenspreekt.