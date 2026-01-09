Live voetbal 3

Zaakwaarnemer Timber: 'Volgende week afspraak met Te Kloese over contract'

Feyenoord-speler Quinten Timber
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
9 januari 2026, 19:40   Bijgewerkt: 20:16

De zaakwaarnemer van Quinten Timber, Christopher Coffie, heeft gereageerd op de perikelen rondom zijn cliënt. Volgens De Telegraaf zou de middenvelder van Feyenoord de stekker uit de contractonderhandelingen hebben getrokken, maar volgens de agent is verlengen nog altijd een optie.

De Telegraaf bracht vrijdag naar buiten dat er geen gesprekken meer plaatsvinden tussen Timber en Feyenoord over een nieuw contract. De sterkhouder, die drieënhalf jaar geleden voor zo’n zeven miljoen euro overkwam van FC Utrecht, beschikt over een aflopende verbintenis en lijkt bezig aan zijn laatste fase in Rotterdam-Zuid.

De middenvelder wordt namelijk óf deze winter verkocht, óf hij loopt komende zomer gratis en voor niets de deur uit. Trainer Robin van Persie liet zich vrijdag op de persconferentie uit over de situatie en sprak daarbij uit dat hij de kans ‘klein acht dat Timber nog gaat verlengen’.

Inmiddels heeft de zaakwaarnemer van Timber, Coffie, gereageerd op de berichtgeving. “De verlenging van zijn contract is nog steeds een van de drie opties die er op dit moment liggen”, begint de belangenbehartiger van de Feyenoord-middenvelder van het makelaarskantoor Forza Sports Group.

“Er staat een afspraak met Dennis te Kloese gepland op ons kantoor voor komende week. Rond de feestdagen is over deze zaak nog gesproken. We zullen nooit een topsalaris op Premier League-niveau vragen aan een Nederlandse club. Dat lijkt me logisch”, aldus Coffie, die daarmee de eerdere berichtgeving over Feyenoord tegenspreekt.

Feyenoord-trainer Robin van Persie

De Haan wijst grootste fout Van Persie aan: 'Gedoe met de aanvoerder'

  • Gisteren, 19:00
  • Gisteren, 19:00
Feyenoord-speler Quinten Timber

VI: 'Timber wijst aanbieding van Lazio af'

  • Gisteren, 16:06
  • Gisteren, 16:06
Dennis te Kloese en Marijn Beuker, de beleidsbepalers bij Feyenoord en Ajax

'Feyenoord én Ajax melden zich bij NEC voor Paulo Da Silva (18)'

  • wo 7 januari, 18:41
  • 7 jan. 18:41
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

De soap gaat toch nog even door. We blijven hopen dat ze er nog uitkomen, een fitte Timber is voor elke eredivisie club een aanvulling, in welke rol dan ook.

