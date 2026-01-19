ondergaat maandag verschillende medische testen in Rotterdam, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Als de resultaten van deze testen goed zijn, wil Feyenoord doorpakken voor de 29-jarige verdediger.

Zondag kwam naar buiten dat Feyenoord denkt aan een terugkeer van St. Juste. De verdediger speelde dit seizoen nog geen minuut voor Sporting Portugal, waar hij over een aflopend contract beschikt. De nummer twee van de Liga Portugal zou mee willen werken aan een transfervrij vertrek. Nu kan hij terugkeren naar de club waar hij tussen 2017 en 2019 onder contract stond.

Volgens Boualin is St. Juste momenteel in Rotterdam, waar hij medisch wordt getest. De verdediger heeft de afgelopen jaren namelijk regelmatig met blessures te maken gehad, dus wil Feyenoord graag zekerheid hebben voordat de club de volgende stappen in de onderhandelingen gaat zetten. Zijn de resultaten positief, willen de Rotterdammers doorpakken voor zijn transfervrije komst. Sporting Portugal moet hem dan nog wel volledig vrijgeven.

St. Juste speelde eerste tussen 2017 en 2019 voor Feyenoord, dat hem voor bijna vijf miljoen euro overnam van sc Heerenveen. In twee seizoenen in De Kuip speelde de mandekker vijftig duels, waarin hij zes keer scoorde en drie assists gaf. Na twee jaar vertrok hij voor acht miljoen euro naar 1. FSV Mainz 05.