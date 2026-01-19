Live voetbal

‘St. Juste medisch getest in Rotterdam, Feyenoord wil doorpakken’

Jeremiah St. Juste
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 januari 2026, 14:14

Jeremiah St. Juste ondergaat maandag verschillende medische testen in Rotterdam, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Als de resultaten van deze testen goed zijn, wil Feyenoord doorpakken voor de 29-jarige verdediger.

Zondag kwam naar buiten dat Feyenoord denkt aan een terugkeer van St. Juste. De verdediger speelde dit seizoen nog geen minuut voor Sporting Portugal, waar hij over een aflopend contract beschikt. De nummer twee van de Liga Portugal zou mee willen werken aan een transfervrij vertrek. Nu kan hij terugkeren naar de club waar hij tussen 2017 en 2019 onder contract stond.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Boualin is St. Juste momenteel in Rotterdam, waar hij medisch wordt getest. De verdediger heeft de afgelopen jaren namelijk regelmatig met blessures te maken gehad, dus wil Feyenoord graag zekerheid hebben voordat de club de volgende stappen in de onderhandelingen gaat zetten. Zijn de resultaten positief, willen de Rotterdammers doorpakken voor zijn transfervrije komst. Sporting Portugal moet hem dan nog wel volledig vrijgeven.

St. Juste speelde eerste tussen 2017 en 2019 voor Feyenoord, dat hem voor bijna vijf miljoen euro overnam van sc Heerenveen. In twee seizoenen in De Kuip speelde de mandekker vijftig duels, waarin hij zes keer scoorde en drie assists gaf. Na twee jaar vertrok hij voor acht miljoen euro naar 1. FSV Mainz 05.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

'Woordenwisseling tussen Van Persie en Timber in kleedkamer van Feyenoord'

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
Feyenoord-trainer Robin van Persie met op de achtergrond Quinten Timber en De Kuip

Veelzeggend: vertrokken Feyenoorders steunen uithaal Timber naar Van Persie

  • Gisteren, 21:20
  • Gisteren, 21:20
John van den Brom tijdens zijn presentatie als nieuwe trainer van FC Twente.

John van den Brom baalt flink van zijn zaakwaarnemer na interview bij ESPN

  • Gisteren, 20:58
  • Gisteren, 20:58
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste
Sporting Lissabon
Team: Sporting
Leeftijd: 29 jaar (19 okt. 1996)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sporting
0
0
2024/2025
Sporting
14
0
2023/2024
Sporting
11
0
2022/2023
Sporting
21
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel