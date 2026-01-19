Live voetbal

Enorm probleem bij Feyenoord: ‘Niemand weet wie Van Persie moet opvolgen’

Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 januari 2026, 13:37

Feyenoord draait momenteel voor geen meter, maar de problemen binnen de club zijn groter dan enkel op het veld, zo stelt Martijn Krabbendam in Voetbal International. Volgens de clubwatcher is er geen sprake meer van een rode draad in het beleid en kan de directie enkel nog hopen. Ook zou niemand binnen de club een idee hebben wie Robin van Persie bij een ontslag zou moeten opvolgen.

Feyenoord verloor zondag in eigen huis pijnlijk met 3-4 van stadsgenoot Sparta. In de laatste veertien officiële duels wisten de Rotterdammers slechts drie keer te winnen. De roep om het hoofd van Van Persie is groot, maar de directie blijft voorlopig achter de trainer staan. “Eigenbelang”, zo stelt Krabbendam. “Van Persie ontslaan zou een sneeuwbal aan het rollen brengen, want waarom zouden zij die hem aanstelden en het nu laten gebeuren wél moeten blijven zitten?” De clubwatcher doelt daarmee op algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese en commissarissen Sjaak Troost en Toon van Bodegom.

Artikel gaat verder onder video

Mocht Feyenoord er toch voor kiezen om Van Persie de laan uit te sturen, loopt de club tegen een nog groter probleem aan. Volgens Krabbendam is er namelijk niemand binnen de club die ook maar enig idee heeft wie de huidige trainer moet opvolgen, wat een andere reden is dat Van Persie nog mag aanblijven. “Dat is in feite een nog groter probleem.”

Krabbendam zet zijn vraagtekens bij de huidige visie van Feyenoord. “Op welke manier wil de club voetballen? Welke spelers passen daar het beste bij? Hoe verhoudt de werkwijze in de opleiding zich tot die van het eerste team?”, vraagt hij zich af. De supporters richtten zich zondag in De Kuip ook al tot de directie met een spandoek. “Waar, kortom, is de rode draad gebleven in het sportieve beleid, de blauwdruk die trainer Arne Slot achterliet toen hij Feyenoord verruilde voor Liverpool?”

Beleid op basis van hoop

Naast de trainer moeten er dus nog meer problemen worden opgelost in Rotterdam-Zuid. “Drie jaar na de titel en één jaar na een geweldige campagne in de Champions League is dat best een treurige constatering. De club zal snel wat moeten veranderen in én aan het sportieve beleid, maar niemand die het blijkbaar wil, kan, of durft.” Krabbendam stelt dat Van Persie zijn gang kan blijven gaan als er op bestuurlijk niveau niet wordt ingegrepen bij Feyenoord. “De beleidsbepalers kunnen slechts hopen dat straks bij de afrekening in mei de schade meevalt. Hoop is geen beleid.”

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

