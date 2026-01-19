Robin van Persie kan absoluut niet omgaan met spelers, zo concludeert Arno Vermeulen bij NOS Studio Voetbal. De oefenmeester voerde zondag openlijk oorlog met , die wat hem betreft niet meer welkom is bij Feyenoord. Volgens Vermeulen is Van Persie niet de baas in De Kuip, maar speelt hij dat enkel.

Van Persie koos er tegen Sparta voor om Timber op de bank te zetten. De trainer liet voor de wedstrijd weten dat dit ‘puur sportief’ was en dat de middenvelder niet de ‘intentie’ toont in het uitvoeren van zijn taken. Na afloop van de wedstrijd, waarin Timber twintig minuten voor tijd inviel, besloot de Oranje-international zich bij Hans Kraay junior fel uit te laten over deze uitspraken. Op de persconferentie na de wedstrijd gaf Van Persie aan dat er geen weg terug lijkt voor Timber bij Feyenoord. Inmiddels is bekend dat de middenvelder hard op weg is naar de uitgang en mondeling akkoord is met Olympique Marseille.

Artikel gaat verder onder video

“Als ik dit hoor, en ik denk dat ik hem wel aardig kan inschatten, zit ik in het kamp Timber”, zegt Vermeulen nadat het interview van de middenvelder is getoond. “Die jongen is niet netjes behandeld en blijft écht netjes in dit interview waarin hij uit de doeken doet hoe dingen ervoor staan.” Vermeulen haalt aan dat de Oranje-international steun krijgt van verschillende oud-ploeggenoten, zoals Ramiz Zerrouki en Quilindschy Hartman. “Sem Steijn bijt af en toe op zijn tanden, merk je in interviews. Er is natuurlijk wel wat gebeurd met die aanvoerdersband.” Bij sc Heerenveen kreeg Robin van Persie het ook aan de stok met Andries Noppert.

“De managementkwaliteiten van Van Persie om goed met zijn spelers om te gaan, daar staat op dit moment een onvoldoende op zijn rapport”, stelt Vermeulen. “Dan gaat het op twee manieren wringen: je presteert niet en je loopt een kans de kleedkamer kwijt te raken. Dan kan het heel snel misgaan.”

‘Van Persie speelt de baas’

Theo Janssen vergelijkt deze situatie met de ruzie die Arne Slot eerder dit seizoen had met Mohamed Salah bij Liverpool. “Slot is dan een manager die kijkt hoe hij dit op de beste manier kan oplossen. Is er een weg terug? Misschien wel. Die laat het een beetje sudderen”, aldus Janssen. “Je kunt de baas zijn en je kunt de baas spelen”, haakt Vermeulen daarop in. “Ik heb het idee dat hij, dat heeft te maken met zijn onervarenheid en jeugdigheid, de baas speelt en daarom zo’n afstand creëert.”