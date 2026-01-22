Feyenoord pakt laatste strohalm in Europa League: volgende week ontknoping

Feyenoord heeft de laatste strohalm gegrepen in de Europa League donderdagavond door thuis te winnen van Sturm Graz. De Oostenrijkers speelden een zeer matige pot: de ploeg van Robin van Persie won zeer verdiend met 3-0.
Feyenoord had in De Kuip veel controle over de wedstrijd tegen een pover Sturm Graz en won uiteindelijk met 2-0. De thuisploeg begon sterk en kwam al vroeg op voorsprong via Tsuyoshi Watanabe, die een hoekschop van Anis Hadj Moussa knap binnenkopte. Daarna bleef het tempo hoog, maar waren grote kansen schaars. Het spel speelde zich veelal af op het middenveld, waar stevig werd geduelleerd en meerdere gele kaarten vielen. Sturm Graz probeerde het sporadisch via standaardsituaties en een enkele diepe bal, maar echt gevaar bleef uit.
Na rust was het enkel Feyenoord dat de klok sloeg. De Rotterdammers hadden veel balbezit en drukten Sturm Graz steeds verder terug, al liet het rendement aanvankelijk te wensen over. Kansen voor Sem Steijn, In-beom Hwang en Hadj Moussa leverden geen doelpunt op en ook Gonçalo Borges was de hele wedstrijd matig in de eindfase. Sturm Graz stelde daar echter praktisch niets tegenover en oogde aanvallend onmachtig.
Halverwege de tweede helft viel de 2-0, die toch wat bevrijdend aanvoelde. Na een van de weinige schoten van Oostenrijkse makelaardij, schoot Wellenreuther de bal naar zijn rechtsbuiten. Hadj Moussa snelde naar voren en via enkele andere schijven kwam de bal terug bij de Algerijn, die hard en laag binnenschoot. Daarmee leek de wedstrijd beslist. Feyenoord bleef de bovenliggende partij en maakte nog een derde treffer in de slotminuten. Cyle Larin stoomde op de rechterkant op en leverde de bal bij Shaqueel van Persie. Met een poging achter het standbeen bereikte hij (on)bedoeld Borges, die de eindstand op 3-0 bepaalde. Zo kan Feyenoord alsnog mogelijk de play-offs bereiken, mits alles volgende week een beetje meezit.
Aan inzet geen gebrek. Borges blijft matig. De rest heeft hun rug gerecht, en hun voeten laten spreken. Kwalitatief liep het niet over tegen deze zeer matige tegenstander. Maar resultaat. En dat was nodig.
@Mike mag het een keer meezitten. Ze hebben het vaak zat (onnodig) laten liggen met braga en Boekarest als dieptepunt
Hopelijk doet dit wat met het vertrouwen. In deze fase tellen alleen de punten
