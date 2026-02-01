Live voetbal 6

PSV toont opnieuw suprematie in Eredivisie, maar is eveneens galant voor Feyenoord

Ismael Saibari Paul Wanner PSV Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
1 februari 2026, 16:22

PSV heeft zondag nog maar eens tentoongesteld in welke mate het de Eredivisie momenteel domineert. In de eerste twintig minuten tegen Feyenoord raasden de Eindhovenaren naar een 3-0 voorsprong, waarna het tempo flink teruggeschroefd werd. Het bleef dan ook bij drie goals.

De wedstrijd begon op desastreuze wijze voor Feyenoord. Na een korte aftastfase was het al gelijk raak voor PSV: Armando Obispo kopte een vrije trap van Joey Veerman in de tiende minuut simpeltjes binnen. Drie minuten later werd die score al verdubbeld. Mauro Junior stoomde op aan de linkerkant en haalde de achterlijn. Daar gaf hij voor, en omdat Timon Wellenreuther de bal slechts licht toucheerde, kon Guus Til in de doelmond eenvoudig binnentikken.

Feyenoord was het helemaal kwijt en werd van het kastje naar de muur getikt. Na een slechte pass van Anis Hadj Moussa in de zeventiende minuut kon Paul Wanner overnemen en de zestien indribbelen. Hij gaf voor op Ismael Saibari, die de verre hoek compleet open zag liggen. Een simpel tikje leverde dan ook de 3-0 op.

Vervolgens nam PSV wat gas terug. De wedstrijd was praktisch gezien al gewonnen: Feyenoord hees de witte vlag. De Eindhovenaren speelden nog enkele kansjes bij elkaar, maar Wellenreuther stond nu wel goed op zijn post. Zo was de stand bij rust 3-0.

In de tweede helft bleef dat spelbeeld hetzelfde. PSV was opnieuw de bovenliggende ploeg, maar deed het rustig aan. Het voetbalde enkele kansjes bij elkaar, maar echt grote mogelijkheden waren dat door het verlaagde tempo niet. De tweede helft had eigenlijk ook schriftelijk afgedaan kunnen worden: beide ploegen wisten dat er niks meer aan het resultaat zou veranderen. Aymen Sliti kreeg nog een grote kans, zo'n tien minuten voor tijd, maar door zijn misser werd de ruststand ook de eindstand. Door een nare overtreding van Gonçalo Borges eindigde Feyenoord de wedstrijd bovendien met tien man.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
605 Reacties
623 Dagen lid
857 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Psv Freewheelend. Ze tikten en tikten maar en Feyenoord rende er achter aan, alsof het een training is op een mooie door de weekse dag. Schandalig trouwens van Persie om Forbes te zeggen, blij maar staan . Het was een smerige overtreding. De kaart van Targalline vond ik in eerste instantie juist, maar in de herhaling zag ik dat hij OOK na de overtreding met zijn andere voet een smerige schop uitdeelde aan zijn landgenoot Saibarie. Feyenoord heeft ook hierbij gezwijnd

PSV bril!
290 Reacties
367 Dagen lid
704 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wel netjes zo. Vernedering is niet nodig.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.021 Reacties
1.223 Dagen lid
3.902 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dit is een compleet logische uitslag. PSV verdient het kampioenschap. Het is alleen jammer dat clubs als Feyenoord en Ajax zo pover zijn dat ze het Eindhoven zo ontzettend gemakkelijk maken

