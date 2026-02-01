Live voetbal 6

Feyenoord-fans vatten gevoel onder supporters in acht woorden samen

PSV - Feyenoord
Foto: © Imago
Feyenoord beleefde zondag een uiterst pijnlijke middag in Eindhoven, door de nederlaag tegen PSV. De uitslag van 3-0 lijkt schappelijk, maar de verhoudingen op het veld waren vele malen groter. Na afloop tonen fans van Feyenoord een toepasselijk spandoek.

PSV was al de grote favoriet in aanloop naar dit duel, maar maakte dat ook waar. Na zeventien minuten was het al 3-0 voor de koploper en gedoodverfde landskampioen. Armando Obispo, Guus Til en Ismael Saibari stonden na twintig minuten spelen al op het scorebord, maar vervolgens nam de thuisploeg gas terug. Feyenoord zal blij zijn geweest dat het uiteindelijk máár in 3-0 eindigde.

De Rotterdammers beleefden enkele jaren geleden nog prachtige momenten, waaronder een Conference League-campagne die pas in de finale strandde en een landskampioenschap in 2022/23. Nu zit echter de klad erin. Feyenoord-fans lieten tijdens de 'topper' in Eindhoven ook duidelijk weten niet tevreden te zijn met de stand van zaken bij hun club, mede aan de hand van een spandoek. Zo werd op het eind van de wedstrijd de tekst 'We zijn weer muis in plaats van olifant' aan de massa getoond. Of het verval van de Rotterdammers binnenkort weer wordt teruggedraaid, valt echter te bezien.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

