PSV presenteert Wanner en heeft opvolger Tillman eindelijk binnen

Paul Wanner met PSV-logo en Philips Stadion
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
22 augustus 2025, 12:16   Bijgewerkt: 12:21

Paul Wanner maakt de overstap naar PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder komt over van Bayern München en heeft een contract getekend tot medio 2030. Wanner gaat spelen met rugnummer 10.

Begin juli werd duidelijk dat Malik Tillman na twee seizoenen ging vertrekken bij PSV. De regerend landskampioen verkocht zijn absolute sterspeler voor 35 miljoen euro aan Bayer Leverkusen, waarna de Eindhovenaren op zoek gingen naar zijn opvolger. Die hebben ze, net als Tillman, gevonden bij Bayern München. Door de blessure van Jamal Musiala wilde de Duitse grootmacht echter lang wachten met een beslissing over de toekomst van Wanner.

Inmiddels is de knoop doorgehakt. Waar lange tijd werd gespeculeerd over een huurdeal, wist het Duitse Sky te melden dat Wanner definitief de overstap maakt naar Eindhoven. PSV zou een bedrag van vijftien miljoen euro exclusief bonussen overmaken naar de Allianz Arena. De Duitse recordkampioen zou daarnaast een terugkoopoptie hebben bedongen, maar het is niet duidelijk om welk bedrag het hier gaat.

De negentienjarige Wanner staat te boek als een van de grootste talenten van Duitsland en hij sloot in 2018 aan in de jeugdopleiding van Bayern München. De Duitse grootmacht verhuurde hem achtereenvolgens aan SV Elversberg en 1. FC Heidenheim, om hem nu dus definitief van de hand te doen. Wanner speelde in totaal acht duels in de hoofdmacht van Bayern, waarin hij niet bij doelpunten betrokken was.

Wanner dolgelukkig met overstap

"Ik ben ontzettend blij dat ik hier ben en vanaf nu voor PSV mag spelen", geeft Wanner aan op de clubkanalen. "Ik wil zoveel mogelijk bijdragen aan het succes hier en de club helpen met goals en assists. Ik voel me helemaal klaar voor deze uitdaging en weet dat deze stap de juiste is."

Voetbalhoofdstad
345 Reacties
24 Dagen lid
1.192 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

PSV heeft weer een megaslag. Dit is daadkracht, ambitie en een sterk technisch hart. Gewoon grootste toptalent van Europa wegkapen bij Bayern die er beteutert naar kijkt. Snerende reacties vanuit Bayern geven wel aan hoe groot deze parel is. Meerdere jaren investeren met een CL niveau scouting betaald zich uit. De top2 laat weer zien hoe je echt moet cooken. Fast cooking, slow cooking, het kan allemaal. Het gemis van Tillman zal blijven, maar komend seizoen kan de hele eredivisie en Europa weer genieten van de top2. Nu nog een back en een spits.

Voetbalhoofdstad
345 Reacties
24 Dagen lid
1.192 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

@hops, een angstige reactie van een feijenoorder. Kan mij voorstellen wanneer Wanner de kuip weer damage gaat doen en nederig stil gaat krijgen. Jaloezie druipt er vanaf. Wanner of Borges/Ivanusec. Of Steijn die het alleen tegen de kleintjes laat zien en uitgekotst wordt in de kleedkamer. Mooie reactie weer van je, dank je wel Hops. :)

PSV bril!
152 Reacties
204 Dagen lid
535 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Talent meets ambition 😁 mooie sneer terug naar die Eberl van Bayern.

Paul Wanner

Paul Wanner
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 19 jaar (23 dec. 2005)
Positie: AM, M (C)
