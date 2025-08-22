PSV presenteert Wanner en heeft opvolger Tillman eindelijk binnen

maakt de overstap naar PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige middenvelder komt over van Bayern München en heeft een contract getekend tot medio 2030. Wanner gaat spelen met rugnummer 10.

Begin juli werd duidelijk dat Malik Tillman na twee seizoenen ging vertrekken bij PSV. De regerend landskampioen verkocht zijn absolute sterspeler voor 35 miljoen euro aan Bayer Leverkusen, waarna de Eindhovenaren op zoek gingen naar zijn opvolger. Die hebben ze, net als Tillman, gevonden bij Bayern München. Door de blessure van Jamal Musiala wilde de Duitse grootmacht echter lang wachten met een beslissing over de toekomst van Wanner.

Inmiddels is de knoop doorgehakt. Waar lange tijd werd gespeculeerd over een huurdeal, wist het Duitse Sky te melden dat Wanner definitief de overstap maakt naar Eindhoven. PSV zou een bedrag van vijftien miljoen euro exclusief bonussen overmaken naar de Allianz Arena. De Duitse recordkampioen zou daarnaast een terugkoopoptie hebben bedongen, maar het is niet duidelijk om welk bedrag het hier gaat.

De negentienjarige Wanner staat te boek als een van de grootste talenten van Duitsland en hij sloot in 2018 aan in de jeugdopleiding van Bayern München. De Duitse grootmacht verhuurde hem achtereenvolgens aan SV Elversberg en 1. FC Heidenheim, om hem nu dus definitief van de hand te doen. Wanner speelde in totaal acht duels in de hoofdmacht van Bayern, waarin hij niet bij doelpunten betrokken was.

Wanner dolgelukkig met overstap

"Ik ben ontzettend blij dat ik hier ben en vanaf nu voor PSV mag spelen", geeft Wanner aan op de clubkanalen. "Ik wil zoveel mogelijk bijdragen aan het succes hier en de club helpen met goals en assists. Ik voel me helemaal klaar voor deze uitdaging en weet dat deze stap de juiste is."