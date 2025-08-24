Til heeft duidelijke waarschuwing voor Bosz: 'Ik laat wel blijken dat ik het niet leuk vind'

Door de blessure van Alassane Pléa, en het feit dat Ricardo Pepi nog niet volledig fit is, is het momenteel behelpen voor PSV in de spitspositie. Als het aan ligt, dan speelt hij daar in ieder geval niet. Dat laat hij weten in gesprek met ESPN.

PSV boekte na een 1-1 ruststand uiteindelijk een eenvoudige 4-2 zege op FC Groningen. Binnen vijf minuten na rust stonden de Eindhovenaren al op een 3-1 voorsprong door treffers van Esmir Bajraktarević en Ruben van Bommel. Nadat Bajraktarević er ook nog 4-1 van maakte leek er geen vuiltje aan de lucht voor PSV, dat toch nog enkele kansen om de oren kreeg.

Artikel gaat verder onder video

Vooral verdedigend ging er nog genoeg fout bij de landskampioen en dat had volgens Til te maken met de afstemming. "We hebben heel veel nieuwe spelers”, verklaart de aanvallende middenvelder “Maar alsnog waren we denk ik wel de betere ploeg. Ze scoren ook een beetje uit het niets, alhoewel: daarvoor hadden ze nog één grote kans, geloof ik. Maar over het algemeen denk ik dat we het oké hebben gedaan.”

Trainer Peter Bosz koos door de blessure van Pléa voor Ivan Perisic als gelegenheidsspits, tot grote opluchting van Til. "Ik vind het leuk zolang ik niet in de spits hoef”, biecht hij op. “Dat is niet echt mijn ding. Maar op die positie is het op dit moment een beetje behelpen. Dus het is niet anders. Ik doe het wel, alleen ik laat wel blijken dat ik het niet leuk vind. Ik heb het nu niet aangegeven hoor, maar als ik er had gespeeld had ik wel gezegd: ik doe het gewoon, alleen weet wel dat ik het niet leuk vind op die positie.”

Til baalt van blessure Pléa

Pléa raakte in het duel met FC Twente zwaar geblesseerd na een charge van Robin Pröpper. Deze week maakte PSV bekend dat de zomeraankoop maandenlang aan de kant staat door een beschadigd kniekraakbeen. Hij mist de gehele eerste seizoenshelft en mogelijk ook een deel van de tweede. Volgens Til is dat voor verschrikkelijk voor Pléa zelf. "Ik vond hem ook een beetje de verrassing bij ons. Hij was nog beter dan ik dacht. Ik vond hem echt goed. Dus voor ons team is het ook gewoon heel vervelend, aangezien Pepi ook nog niet helemaal fit is en de spitspositie nu gewoon een beetje een probleem is. Dus voor iedereen is het gewoon vervelend", besluit hij.