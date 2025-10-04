Marciano Vink keek jarenlang geen voetbal na vreselijke gebeurtenis bij PSV

Marciano Vink spreekt zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN over zijn periode als speler bij PSV, van 1994 tot en met 1999. De oud-middenvelder en analist kijkt met gemengde gevoelens terug op die tijd.

Vink begon zijn loopbaan bij Ajax en verkaste in 1993 naar het Italiaanse Genoa. Daar mislukte hij, waarna hij een jaar later bij PSV terugkeerde in de Eredivisie. Met de Eindhovense club beleefde hij aanvankelijke mooie momenten, met het winnen van de landstitel in het seizoen 1996/97 als absoluut hoogtepunt.

Artikel gaat verder onder video

“Wij hadden een fantastisch elftal. We gingen naast het voetbal ook veel met elkaar om. Je had de jeugdige Eindhovense jongens, zoals Tommie van der Leegte en Björn van der Doelen, en dan had je ook de wat oudere spelers, die of in het buitenland hadden gewoond of in België woonden. Dat waren Stan Valckx, Jan Wouters en Luc Nilis. Dat kwam in de kleedkamer samen en het was een feest om bij PSV te mogen voetballen. Dat meen ik oprecht”, zegt Vink.

Ronald Waterreus is eveneens te gast en maakte ook deel uit van het PSV van die tijd. De oud-doelman zegt: “Wij werden kampioen tegen het Ajax dat de Champions League gewonnen had (in 1995, red.). En dat heeft PSV toen heel veel verder gebracht. Toen was daar het besef van: daar kunnen wij dus van winnen.”

Vink legt vervolgens uit hoe zijn carrière als een nachtkaars uitging. Hij raakte ernstig geblesseerd in 1997 in een Champions League-wedstrijd tegen Barcelona en moest vervolgens lang revalideren, waarna zijn aflopende contract in 1999 niet verlengd werd. “Veel spelers kregen daarna een glansrijke carrière. Alleen mijn carrière hield toen ik 28 was een beetje op”, vervolgt Vink.

Vink legt uit dat de komst van Bobby Robson naar PSV als hoofdtrainer in 1998 ook ongunstig uitpakte voor hem: “Toen heb ik ook kleedkamer 2 meegemaakt. Dat was wel lastig”, zegt de analist om duidelijk te maken dat hij niet langer welkom was bij de hoofdmacht van PSV. “En uiteindelijk zie je iedereen verdergaan: iedereen krijgt een prachtige carrière. Alleen jouw carrière houdt daar eigenlijk op. Dat was gewoon heel zwaar. Ik heb toen ook bewust vier, vijf jaar echt geen voetbal gezien. Dat deed gewoon te veel pijn.” Vink ging nadat hij weer fit was verder bij ADO Den Haag en speelde ook nog voor Ajax Cape Town, alvorens hij in 2002 afzwaaide als prof.