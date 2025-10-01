PSV-fans doen grote ontdekking tijdens CL-duel tegen Bayer Leverkusen

blinkt uit in de eerste helft van de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en PSV. De Roemeense aanvaller, die woensdagavond als rechtsbuiten speelt, maakt veel fans van de Eindhovense voetbalclub enthousiast met zijn spel.

Volg alle verrichtingen rondom Bayer Leverkusen - PSV in ons liveblog!

Man kwam afgelopen transferzomer over van Parma, voor een bedrag van circa 8,5 miljoen euro. De 27-jarige vleugelspeler startte tegen FC Groningen (4-2 winst) en Telstar (0-2 nederlaag) in de basis bij de Eindhovenaren, maar maakte geen onuitwisbare indruk. Sommige supporters waren dan ook direct genadeloos en serveerden de Roemeen af als ‘miskoop’.

In de tweede wedstrijd van de Champions League-competitiefase bewijst Man echter het tegendeel aan de fans die hem al afschreven. De rechtsbuiten van PSV bediende Ivan Perisic met een doeltreffende voorzet, maar de vlag voor buitenspel ging omhoog. Fans van de Eindhovense club zijn erg te spreken over de eerste helft, zo blijkt uit een bundeling op X: