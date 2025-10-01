Live voetbal

PSV-fans doen grote ontdekking tijdens CL-duel tegen Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen aan de bal tegen PSV
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Luuk van Grinsven
1 oktober 2025, 22:08

Dennis Man blinkt uit in de eerste helft van de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en PSV. De Roemeense aanvaller, die woensdagavond als rechtsbuiten speelt, maakt veel fans van de Eindhovense voetbalclub enthousiast met zijn spel.

Volg alle verrichtingen rondom Bayer Leverkusen - PSV in ons liveblog!

Man kwam afgelopen transferzomer over van Parma, voor een bedrag van circa 8,5 miljoen euro. De 27-jarige vleugelspeler startte tegen FC Groningen (4-2 winst) en Telstar (0-2 nederlaag) in de basis bij de Eindhovenaren, maar maakte geen onuitwisbare indruk. Sommige supporters waren dan ook direct genadeloos en serveerden de Roemeen af als ‘miskoop’.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede wedstrijd van de Champions League-competitiefase bewijst Man echter het tegendeel aan de fans die hem al afschreven. De rechtsbuiten van PSV bediende Ivan Perisic met een doeltreffende voorzet, maar de vlag voor buitenspel ging omhoog. Fans van de Eindhovense club zijn erg te spreken over de eerste helft, zo blijkt uit een bundeling op X:

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jerdy Schouten Noa Vahle

Jerdy Schouten gaat diep door het stof in gesprek met Noa Vahle

  • Gisteren, 23:39
  • Gisteren, 23:39
PSV

PSV komt enorme blunder van Schouten te boven en pakt een punt in Leverkusen

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
Bayer Leverkusen tegen PSV in de Champions League

Teruglezen: PSV pakt een punt op bezoek bij Bayer Leverkusen

  • Gisteren, 22:52
  • Gisteren, 22:52
1 reactie
Reageren
1 reactie
descheids
236 Reacties
13 Dagen lid
363 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je zou het maar moeten doen met een Borges of Moussa

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
236 Reacties
13 Dagen lid
363 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je zou het maar moeten doen met een Borges of Moussa

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Leverkusen - PSV

Bayer Leverkusen
1 - 1
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Dennis Man

Dennis Man
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (26 aug. 1998)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
3
0
2024/2025
Parma
33
4
2023/2024
Parma
32
11
2022/2023
Parma
30
6

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
PSG
2
5
6
4
Inter
2
5
6
5
Arsenal
2
4
6
6
Qarabağ
2
3
6
7
Dortmund
2
3
4
8
Man City
2
2
4
9
Tottenham
2
1
4
10
Atlético
2
3
3
11
Newcastle
2
3
3
12
Marseille
2
3
3
13
Club Brugge
2
2
3
14
Sporting
2
2
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Barcelona
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal
2
-1
1
27
PSV
2
-2
1
28
København
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Pafos
2
-4
1
33
Benfica
2
-2
0
34
Athletic
2
-5
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel