Live voetbal

Thomése: 'Go Ahead Eagles is een veredelde amateurclub'

Go Ahead stunt in de Europa League tegen Panathinaikos
Foto: © Imago
0 reacties
Luuk van Grinsven
6 oktober 2025, 16:40

De makers van de Hard Gras Podcast hebben vorige week genoten van de stunt van Go Ahead Eagles op bezoek bij Panathinaikos in de Europa League. De Deventenaren boekten een historische overwinning en bleken daardoor de enige Nederlandse ploeg die succesvol was op Europees toneel. Frans Thomése vindt dat vreemd, omdat hij Go Ahead als een ‘veredelde amateurploeg’ beschouwt.

Door twee spitsengoals van Milan Smit bogen the Eagles een achterstand om in Athene, waardoor de eerste overwinning op een Europees hoofdtoernooi een feit was. “Het was spectaculair. De Grieken zijn er nog niet van bijgekomen”, lacht Thomése.

Artikel gaat verder onder video

Suse van Kleef vond de ambiance in het stadion opvallend: “Er stond volgens mij een brandweerwagen achter de schermen… Er passen zeventigduizend mensen in dat stadion, maar er zaten er maar tienduizend. Ik hoorde alleen maar de Go Ahead Eagles-supporters”, zegt journaliste van onder meer de NOS.

Thomése haakt in: “Ik vind het allemaal wel leuk, want Go Ahead is toch een veredelde amateurclub eigenlijk. Dat stadion (De Adelaarshorst, red.) doet me heel veel aan het stadion van Telstar denken. Met al die sponsorborden, wat je normaal ook bij Quick Boys ziet”, aldus de schrijver.

Thomése heeft het over de reclameborden boven en onder de tribunes van Go Ahead, zie plaatje hieronder.

De Adelaarshorst, het stadion van Go Ahead Eagles
© ESPN

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

➡️ Meer nieuws over Go Ahead

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Luciano Valente van Feyenoord

Afellay lacht: 'Of Valente onderschat wordt? Een klein beetje maar'

  • Gisteren, 22:31
  • Gisteren, 22:31
GAENEC

Teruglezen: zo verliep de voetbalzondag in de Eredivisie

  • Gisteren, 21:51
  • Gisteren, 21:51
Quinten Timber meldt zich af bij Ronald Koeman, die vervanger haalt uit Italië

Quinten Timber meldt zich af bij Ronald Koeman, die vervanger haalt uit Italië

  • Gisteren, 19:58
  • Gisteren, 19:58
7 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Panathinaikos - Go Ahead

Panathinaikos
1 - 2
Go Ahead Eagles
Gespeeld op 2 okt. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Fortuna
8
1
13
9
Utrecht
8
5
10
10
Go Ahead
8
0
10
11
Sparta
8
-11
10
12
Heerenveen
8
-1
9

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel