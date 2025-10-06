Thomése: 'Go Ahead Eagles is een veredelde amateurclub'

De makers van de Hard Gras Podcast hebben vorige week genoten van de stunt van Go Ahead Eagles op bezoek bij Panathinaikos in de Europa League. De Deventenaren boekten een historische overwinning en bleken daardoor de enige Nederlandse ploeg die succesvol was op Europees toneel. Frans Thomése vindt dat vreemd, omdat hij Go Ahead als een ‘veredelde amateurploeg’ beschouwt.

Door twee spitsengoals van Milan Smit bogen the Eagles een achterstand om in Athene, waardoor de eerste overwinning op een Europees hoofdtoernooi een feit was. “Het was spectaculair. De Grieken zijn er nog niet van bijgekomen”, lacht Thomése.

Suse van Kleef vond de ambiance in het stadion opvallend: “Er stond volgens mij een brandweerwagen achter de schermen… Er passen zeventigduizend mensen in dat stadion, maar er zaten er maar tienduizend. Ik hoorde alleen maar de Go Ahead Eagles-supporters”, zegt journaliste van onder meer de NOS.

Thomése haakt in: “Ik vind het allemaal wel leuk, want Go Ahead is toch een veredelde amateurclub eigenlijk. Dat stadion (De Adelaarshorst, red.) doet me heel veel aan het stadion van Telstar denken. Met al die sponsorborden, wat je normaal ook bij Quick Boys ziet”, aldus de schrijver.

Thomése heeft het over de reclameborden boven en onder de tribunes van Go Ahead, zie plaatje hieronder.

