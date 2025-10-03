Kenneth Perez reageert ontzettend zuur op historische zege Go Ahead Eagles

Kenneth Perez vindt dat de Europese zege van Go Ahead Eagles (1-2 op Panathinaikos) niet bestempeld mag worden als ‘wereldprestatie. De Deense analist is niet bepaald onder de indruk van de historische overwinning van de Deventenaren.

Go Ahead Eagles schreef donderdagavond geschiedenis in Athene, toen het met 1-2 te sterk was voor Panathinaikos. De ploeg van Melvin Boel stond het hele duel onder druk en kwam terecht met 1-0 achter door een goal van Karol Świderski, maar draaide de wedstrijd volledig om. Milan Smit werd met twee spitsengoals in de slotfase de held van de nummer tien van de Eredivisie.

Dat betekende de allereerste zege ooit voor de Deventenaren in een Europees hoofdtoernooi. Bij Voetbalpraat wordt de historische zege belicht door Yordi Yamali. De presentator bestempelt de overwinning als een ‘wereldprestatie’. Perez gaat hier niet in mee: “Het is géén wereldprestatie. Panathinaikos is ook niet je van het. Toen Go Ahead eindelijk de schooltasjes achterlieten in de rust, gooide het de spanning van zich af.”

De Deen vervolgt: “Om het een wereldprestatie te noemen vind ik zeer overdreven. Hoe mensen erover praten… ik vind het too much. Maar ik hou er ook niet van om mezelf heel klein te maken”, zegt Perez, die Go Ahead ‘teleurstellend’ vond in de eerste helft.