Ontslaat Go Ahead Eagles Melvin Boel al na 3 maanden? 'Dit doet mij niets'

Op sociale media is het inmiddels al tientallen keren verschenen: #BoelOut. Trainer Melvin Boel staat als we de de berichten op sociale media moeten geloven onder druk bij supporters van de Deventer club. Op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen AEK Athene reageert de coach van Go Ahead Eagles op de opvallende hashtag.

"Met die hashtag is het druk tegenwoordig. Dit doet mij niks", reageert de opvolger van Paul Simonis. "We weten wat we willen en hoe we willen spelen. We weten ook uit wat voor jaar we komen en dat we dat niet zomaar evenaren. Zonder zo’n hashtag hoor je er als trainer niet bij", doelt Boel op het feit dat elke trainer wel te maken krijgt met negatieve reacties van supporters.

De kritiek bij Go Ahead Eagles zit hem in het feit dat de club met negen punten uit zeven wedstrijden op een tiende plek in de Eredivisie staat. Er werd onder meer verloren van laagvliegers als Sparta Rotterdam en Telstar. Overtuigend is het spel dan ook nog niet in De Adelaarshorst.

Boel hoopt donderdagavond in Athene voor de Europa League tegen Panathinaikos meer krediet op te bouwen door een overwinning te boeken bij de Grieken. Daar heeft Boel vertrouwen in: "Onze kansen liggen vooral in datgene wat wij goed kunnen. Het voetbal spelen wat we kunnen, met veel energie. Als we dat doen, kunnen we het tegenstanders heel moeilijk maken. Dat zag je in de tweede helft tegen Telstar en vorige week tegen FCSB."