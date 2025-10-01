Live voetbal 11

Ontslaat Go Ahead Eagles Melvin Boel al na 3 maanden? 'Dit doet mij niets'

Melvin Boel
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Tijmen Gerritsen
1 oktober 2025, 20:32

Op sociale media is het inmiddels al tientallen keren verschenen: #BoelOut. Trainer Melvin Boel staat als we de de berichten op sociale media moeten geloven onder druk bij supporters van de Deventer club. Op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen AEK Athene reageert de coach van Go Ahead Eagles op de opvallende hashtag.

"Met die hashtag is het druk tegenwoordig. Dit doet mij niks", reageert de opvolger van Paul Simonis. "We weten wat we willen en hoe we willen spelen. We weten ook uit wat voor jaar we komen en dat we dat niet zomaar evenaren. Zonder zo’n hashtag hoor je er als trainer niet bij", doelt Boel op het feit dat elke trainer wel te maken krijgt met negatieve reacties van supporters.

Artikel gaat verder onder video

De kritiek bij Go Ahead Eagles zit hem in het feit dat de club met negen punten uit zeven wedstrijden op een tiende plek in de Eredivisie staat. Er werd onder meer verloren van laagvliegers als Sparta Rotterdam en Telstar. Overtuigend is het spel dan ook nog niet in De Adelaarshorst.

Boel hoopt donderdagavond in Athene voor de Europa League tegen Panathinaikos meer krediet op te bouwen door een overwinning te boeken bij de Grieken. Daar heeft Boel vertrouwen in: "Onze kansen liggen vooral in datgene wat wij goed kunnen. Het voetbal spelen wat we kunnen, met veel energie. Als we dat doen, kunnen we het tegenstanders heel moeilijk maken. Dat zag je in de tweede helft tegen Telstar en vorige week tegen FCSB."

Vind jij dat Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel terecht kritiek krijgt?

Laden...
175 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
John Heitinga van Ajax

John Heitinga stoort zich aan vraag van Sam van Royen: ‘Begin je daar nu alweer over?’

  • Gisteren, 20:48
  • Gisteren, 20:48
Ajax-fans

Ajax-fans reageren massaal op opmerkelijke tweet van NAC: 'Holy shit wat zielig'

  • Gisteren, 14:02
  • Gisteren, 14:02
Ajax-bestuurder Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-directie aangevallen door PSV-fans

  • ma 29 september, 14:04
  • 29 sep. 14:04
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Panathinaikos - Go Ahead

Panathinaikos
18:45
Go Ahead Eagles
Wordt gespeeld op 2 okt. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Melvin Boel

Melvin Boel
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Functie: Coach
Leeftijd: 38 jaar (26 jan. 1987)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Twente
7
2
10
9
Fortuna
7
0
10
10
Go Ahead
7
0
9
11
Sparta
7
-11
9
12
Volendam
7
-3
7

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel