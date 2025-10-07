Nijhuis onthult salaris scheidsrechters: ‘3500 euro voor topwedstrijden’

Bas Nijhuis heeft onthuld hoeveel een scheidsrechter verdient in de Eredivisie. In De 538 Ochtendshow geeft de arbiter aan dat scheidsrechters per Nederlands topduel zo’n 3500 euro ontvangen. De overige wedstrijden leveren een lager bedrag op, maar Nijhuis laat in het midden hoeveel dat is.

Het is deze week de Week van de Scheidsrechter, een sportbreed initiatief vanuit het NOC*NSF waarbij de waardering voor scheidsrechters centraal staat. In het voetbal worden alle (assistent-)scheidsrechters op amateur- en profniveau bedankt voor hun inzet om wedstrijden te leiden. Afgelopen weekend speelden alle aanvoerders in het Nederlandse profvoetbal met een aanvoerdersband met daarop de tekst ‘#ScheidsBedankt’. Ook ontvingen alle arbiters voorafgaand aan hun wedstrijden een gegraveerde fluit.

In het kader van de Week van de Scheidsrechter werd Nijhuis uitgenodigd om in te bellen bij De 538 Ochtendshow. Daar krijgt hij de vraag wat een scheidsrechter in Nederland verdient in het betaald voetbal. “Er is een wedstrijdpremie die je krijgt. Dat kan oplopen tot zo’n 3,5 duizend euro voor een topper in de Eredivisie”, legt hij uit.

In de studio wordt vervolgens de berekening gemaakt dat Nijhuis met vier wedstrijden in de maand dan 14.000 euro verdient, maar dat wordt door de scheidsrechter tegengesproken. “Dat zijn niet vier topwedstrijden natuurlijk.” Dat arbiters een flink bedrag krijgen voor hun werk, is volgens Nijhuis best logisch. “Op een gegeven moment houdt het een keer op. Je kunt maar zo lang doorgaan. Als je op leeftijd bent, moet je een beetje reserveren. Jullie salaris gaat door tot aan je pensioen, bij mij niet.”

➡️ We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

VIDEO - Zóveel verdient een scheidsrechter per wedstrijd