Primeur bij Feyenoord - FC Utrecht: 'Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat'

Een primeur in de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht van zondagmiddag. Scheidsrechter Jeroen Manschot krijgt een cameraatje, inclusief microfoon, op zijn oor. Zo wordt duidelijk hoe hij de wedstrijd beleeft en wat zijn gezichtsveld is.

In meerdere competities wordt dit seizoen getest met de zogenaamde 'refcam'. Die levert unieke beelden op vanuit het perspectief van de arbiter. Er worden niet alleen beelden opgenomen. De kijker hoort ook wat spelers tegen de scheidsrechter zeggen en hoe hij daarop reageert.

Het is echter nog niet zeker of de beelden die bij Feyenoord – Utrecht worden opgenomen uiteindelijk met de buitenwereld worden gedeeld. Scheidsrechter Bas Nijhuis legt zondag bij Goedemorgen Eredivisie uit dat de beelden eerst voor intern gebruik zijn bij de KNVB.

© Imago

Nijhuis licht toe; “Hij krijgt een cameraatje echt naast z’n oor. Dan ga je dus echt zien waar de scheidsrechter naar kijkt. Het is niet zo dat dat op tv te zien is, het wordt eerst intern gebruikt om te kijken of we er wat aan hebben. Die beelden zijn dus allereerst voor ons, en misschien worden ze later gebruikt om de mensen te laten zien waar een scheidsrechter naar kijkt.”

Zo kan bijvoorbeeld duidelijk worden waarom een scheidsrechter een ‘bepaalde beslissing’ niet of juist wel neemt. “Waarom ziet hij een handsbal niet? Misschien omdat hij een speler voor zich heeft staan. Zo krijg je een beetje begrip. Het wordt vandaag getest bij Feyenoord en ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Het is een eenmalige test. Daarna wordt ernaar gekeken. Voetbal is ook vermaak; er zijn steeds meer innovaties, mensen willen vermaakt worden. Misschien is dit een volgende stap.” Het duel tussen Feyenoord en Utrecht begint zondag om 14.30 uur.

